Trump: «Vicini a un accordo tra Russia e Ucraina, riguarderà anche l’Europa»

Oggi il presidente Usa ha incontrato l'inviato speciale di Vladimir Putin alla Casa Bianca, ma non la delegazione ucraina. Zelensky: «Dagli Usa mancano ancora 16 miliardi di aiuti concordati»

«Siamo molto vicini ad un accordo tra Russia e Ucraina». Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale precisando che «sarà un grande accordo che coinvolgerà anche l’Europa». Il presidente ha anche detto di aver incontrato oggi alla Casa Bianca l’inviato speciale di Vladimir Putin ma non la delegazione ucraina.

Zelensky: «Dagli Usa mancano ancora 16 miliardi di aiuti concordati, dobbiamo lottare per le risorse promesse»

L’Ucraina è ancora in attesa di una quota consistente del sostegno economico e militare promesso da Washington. Secondo quanto dichiarato dal presidente Volodymyr Zelensky e riportato dall’agenzia Rbc Ukraine, a Kiev mancano all’appello circa 16 miliardi di dollari di aiuti precedentemente concordati con gli Stati Uniti e finora mai erogati. Di fronte a questi ritardi, il leader ucraino ha sottolineato la necessità di una linea d’azione più autonoma e determinata. Per Zelensky, la priorità resta dunque quella di battersi su tutti i tavoli internazionali per sbloccare i finanziamenti e i rifornimenti già stabiliti ma non ancora giunti a destinazione.