Melania Trump, prove di pace Russia-Ucraina. L’evento alla Casa Bianca e la sorpresa: «Ho due lettere per Putin e Zelensky» – Il video

La First Lady Usa riceve a Washington i delegati di Mosca e Kiev, tra lodi e regali: «Dopo Oleshky è l'ora di una pace più grande»

La First Lady Usa Melania Trump ha presieduto un evento alla Casa Bianca dedicato alla tregua a Oleshky insieme a rappresentanti dei governi di Russia e Ucraina. «Il mio ruolo di interlocutrice esclusiva è stato formalizzato in documenti firmati da entrambe le parti», ha ricordato la moglie del presidente Usa, auspicando che quel cessate il fuoco locale ora «ispiri una pace più grande». Al termine dell’iniziativa, Melania Trump ha consegnato ai due capi-delegazione due lettere «scritte personalmente» ai rispettivi presidenti Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. «Per favore consegnatele ai presidenti da parte mia, sono certa che vi assicurerete della consegna sicura», ha detto la First Lady, senza rivelare il contenuto delle due missive. Poco prima però Melania Trump aveva lodato l’azione di entrambi i leader: «Il cessate il fuoco a Oleshky non sarebbe possibile senza i presidenti Putin e Zelensky, la loro cooperazione stabilisce un precedente significativo».

Il rappresentante russo Kirill Dmitriev parla alla Casa Bianca al cospetto di Melania Trump (Ansa/Epa – Shawn Thew)

Lodi e regali, Russia e Ucraina sorridono a Melania

A guidare le due delegazioni alla Casa Bianca da un lato Kirill Dmitriev, presidente Fondo russo per gli investimenti diretti e fedelissimo di Putin, dall’altro il presidente del gruppo parlamentare del partito di Zelensky David Arakhamia. Nel suo intervento alla Casa Bianca, Dmitriev si è prodigato in lunghe lodi per l’azione di Melania Trump: «Ha giocato un ruolo centrale a Oleshky, le porto il ringraziamento del presidente Putin», ha detto prima di donarle il disegno di una bambina di Oleshky con su scritto: “I love you”. «Costruiamo un futuro di pace e prosperità», s’è spinto a dire il rappresentante di Putin. Più concreto il rappresentante dell’Ucraina, che ha auspicato che Melania Trump ora «continui a negoziare nuove tregue». Anche Arakhamia non s’è presentato a mani vuote, e ha consegnato alla moglie del presidente Usa l’onorificenza dell’Ordine della Principessa Olga, il massimo riconoscimento destinato alle donne che hanno fornito un contributo eccezionale al Paese, da parte di Volodymyr Zelensky.

In copertina: La First Lady Usa Melania Trump alla Casa Bianca per l’incontro coi rappresentanti di Russia e Ucraina – Washington, 5 novembre 2026 (Ansa / Epa – Shawn Thew)