Gli inviati Usa Kushner e Witkoff al Cremlino. Mosca punge l’Ue: «Negoziatore unico? Aspetta e spera…» – La diretta
Dopo la due giorni di negoziati ad Abu Dhabi, gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner incontrano oggi prima il presidente russo Vladimir Putin, a Mosca, poi quello ucraino Volodymyr Zelensky, a Dublino per partecipare al vertice della Comunità politica europea. Dopo il cessate il fuoco umanitario a Oleshky delle scorse settimane e la nuova intesa sullo scambio di prigionieri trovata ad Abu Dhabi, ci si chiede se questa volta i mediatori riusciranno a strappare un accordo più ampio che avvicini la fine della guerra. A parole, lo hanno auspicato tanto i russi quanto gli ucraini nella comparsata alla Casa Bianca della scorsa settimana con Melania Trump. Resta però la posizione massimalista di Vladimir Putin, mentre l’Europa fa i conti con la serie sempre più battente di minacce ibride che si sospetta possano essere collegate ad azioni intimidatorie della Russia. Attorno al tavolo del doppio vertice europeo, a Dublino giovedì e venerdì, i leader Ue discuteranno anche della possibile nomina di uno o più negoziatori comuni del blocco sul dossier ucraino, priorità su cui spinge forte l’Italia di Giorgia Meloni.
In copertina: Gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner accolti all’aeroporto di Mosca dal mediatore di Vladimir Putin Kirill Dmitriev (X)
Kushner e Witkoff arrivati al Cremlino
Gli inviati della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati al Cremlino per incontrare Vladimir Putin. Lo riferisce l’agenzia Tass, che diffonde un video del corteo di auto.
Negoziatore unico Ue, il Lussemburgo vuole Costa. L'Estonia: «Anche la Kallas»
«Se abbiamo bisogno di un rappresentante comune dell’Unione europea, il rappresentante naturale è il presidente del Consiglio europeo, António Costa». Lo ha dichiarato il premier lussemburghese Luc Frieden arrivando al vertice della Comunità politica europea a Dublino, rispondendo a una domanda su chi dovrebbe rappresentare l’Europa nei negoziati sull’Ucraina. Al vertice Frieden rappresenta pure i capi di governo di Olanda e Belgio, assenti. Il premier estone Kristen Michal ha detto invece a Politico che i due rappresentanti al tavolo negoziale dovrebbero essere Costa e l’Alta rappresentante Ue Kaja Kallas, che l’Europa «ha già scelto come propri rappresentanti» in politica internazionale.
Per il premier irlandese Micheál Martin, che presiede il vertice, «non è detto che debba trattarsi necessariamente di una singola persona, ma è indispensabile che l’Unione Europea esprima una leadership chiara e coerente in quella sede. Esistono dei candidati naturali, ma non intendo fare speculazioni in merito; mi limito a sottolineare che, chiaramente, c’è bisogno di una tale guida per una voce coerente, concordata dai 27 Stati membri dell’Ue, su chi debba rappresentare l’Unione europea in tali vertici».
Il Cremlino: «Ue in difficoltà a scegliere negoziatore»
L’Unione europea è in difficoltà nello scegliere un unico negoziatore e nel decidere con chi avviare le trattative. Lo ha sottolineato, parlando con i giornalisti, Juri Usakov, consigliere del Cremlino. Lo riporta l’agenzia Tass. «Credo che sarà davvero difficile», ha affermato precisando che «finora non ci sono riusciti: dipende da con chi decideranno di negoziare, aspetto che rimane ancora poco chiaro».
Zelensky: «Nuovi malfunzionamenti a Starshield»
«Sono giunte segnalazioni dal Ministro della Difesa ucraino Yevheniy Khmara e dal comandante in capo delle forze armate ucraine Mykhailo Drapaty. Purtroppo, da diversi giorni, le nostre unità registrano gravi malfunzionamenti nel sistema Starshield sul territorio ucraino». Lo scrive Volodymyr Zelensky su Telegram, aggiungendo che su tutta la linea del fronte e nei territori temporaneamente occupati Starshield non raggiunge la velocità massima consentita e che per l’esercito ucraino «non si tratta di errori casuali, bensì di un limite di velocità imposto dal sistema».