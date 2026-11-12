Allarmi bomba, al via il vertice tra governo e opposizioni. Salvini? «I russi? Non ci sono prove» – La diretta

Il tavolo tra la premier e i leader del centrosinistra per condividere le informazioni sull'escalation. Il vicepremier e il coinvolgimento di Mosca. Da Meloni appello all'unità

È iniziato pochi minuti prima delle 9 di oggi 12 novembre a Palazzo Chigi il tavolo tra la premier Giorgia Meloni e i leader delle opposizioni per condividere le informazioni disponibili e fare il punto sugli allarmi bomba. Alla riunione partecipano anche i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Il leader della Lega sarebbe stato l’ultimo ad arrivare, preceduto di poco da Giuseppe Conte del M5s. Il vicepremier però ha parlato in mattinata in un’intervista a Rtl 102.5: «Non ci sono evidenze del coinvolgimento dei russi», ha detto.

Al tavolo stanno prendendo parte i leader di Pd, Elly Schlein, di M5s Giuseppe Conte, di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, di Più Europa Riccardo Magi, di Azione Carlo Calenda e di Iv Matteo Renzi. Per Futuro Nazionale partecipa il capogruppo alla Camera Edoardo Ziello.