Allarmi bomba, al via il vertice tra governo e opposizioni. Salvini? «I russi? Non ci sono prove» – La diretta
È iniziato pochi minuti prima delle 9 di oggi 12 novembre a Palazzo Chigi il tavolo tra la premier Giorgia Meloni e i leader delle opposizioni per condividere le informazioni disponibili e fare il punto sugli allarmi bomba. Alla riunione partecipano anche i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Il leader della Lega sarebbe stato l’ultimo ad arrivare, preceduto di poco da Giuseppe Conte del M5s. Il vicepremier però ha parlato in mattinata in un’intervista a Rtl 102.5: «Non ci sono evidenze del coinvolgimento dei russi», ha detto.
Al tavolo stanno prendendo parte i leader di Pd, Elly Schlein, di M5s Giuseppe Conte, di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, di Più Europa Riccardo Magi, di Azione Carlo Calenda e di Iv Matteo Renzi. Per Futuro Nazionale partecipa il capogruppo alla Camera Edoardo Ziello.
Meloni, appello all'unità
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende da alcuni partecipanti alla riunione, sul finale del suo intervento al tavolo con i leader dell’opposizione sugli allarmi bomba avrebbe fatto un appello all’unità a tutte le forze politiche. Al tavolo stanno prendendo parte i leader di Pd, Elly Schlein, di M5s Giuseppe Conte, di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, di Più Europa Riccardo Magi, di Azione Carlo Calenda e di Iv Matteo Renzi. Per Futuro Nazionale partecipa il capogruppo alla Camera Edoardo Ziello. Dopo l’intervento della premier, sarebbero in corso gli interventi delle opposizioni.
Salvini: i russi? Non ci sono prove
«Non ci sono evidenze del coinvolgimento dei russi». Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a Rtl 102.5 in merito agli allarmi bomba di eri nelle scuole italiane. «Poi vediamo chi saranno, se saranno individuati, ci sta lavorando l’intelligence, la Polizia Postale. Io non penso, almeno non ci sono elementi, oggi leggevo sui giornali di russi, russi, ma non è che se ti fregano la bicicletta domani mattina sotto casa è colpa dei russi. Non ci sono evidenze di nessun tipo e quindi prima di additare presunti colpevoli bisogna stare attenti».
Il vertice
È iniziato a Palazzo Chigi il tavolo tra la premier Giorgia Meloni e i leader delle opposizioni per condividere le informazioni disponibili e fare il punto sugli allarmi bomba. Alla riunione partecipano anche i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Quest’ultimo sarebbe stato l’ultimo ad arrivare, preceduto di poco da Giuseppe Conte del M5s.