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Governo Meloni, un miliardo di aiuti all’Ucraina: «È la risposta al circo»

13 Novembre 2026 - 05:53 Alessandro D’Amato
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Il pacchetto dell'esecutivo dopo le polemiche degli alleati. E i sospetti sull'attacco hacker alle scuole. L'incontro con Zelensky e le decisioni da prendere con Ue e Regno Unito
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Un anno di attesa per un miliardo di aiuti. Il governo Meloni conferma il maxi-pacchetto di sostegno all’Ucraina. E ne triplica il valore rispetto alla media dei provvedimenti di Roma dall’inizio della guerra con la Russia. Il Corriere della Sera scrive che il decreto che Guido Crosetto ha illustrato al Copasir e su cui si è scatenata la rissa tra Giorgia Meloni, Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini, ha un valore che supera ampiamente gli 800 milioni di euro e si avvicina al miliardo.

La risposta

Difficile non pensare che il decreto costituisca in qualche modo una risposta politica della premier al «circo», ovvero a chi osteggia surrettiziamente la linea dell’esecutivo su Kiev. E anche agli attacchi hacker, che secondo l’intelligence potrebbero avere anche questo obiettivo. Il malumore sugli aiuti all’Ucraina non è però solo italiano. Visto che le opposizioni ai governi avevano rumoreggiato molto. Da poco Berlino ha fatto un rendiconto delle decine di miliardi di euro di aiuti girati a Kiev in asset militari rispetto agli altri partner. Il contributo italiano ricalca quello dei tre anni precedenti di guerra. Per i primi 12 pacchetti infatti le stime, anche di fonti ufficiali dello stato maggiore, valutavano il valore economico di ogni decreto in circa 250-300 milioni di euro.

L’anno di stop

E dopo un anno di stop era normale recuperare. A margine dei lavori del vertice la presidente del Consiglio ha partecipato, tra l’altro, proprio a una riunione dedicata all’Ucraina, convocata dal primo ministro britannico, Andy Burnham, e dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, per un confronto sul sostegno europeo a Kiev. Nella quale ha ribadito che rilancerà la proposta di un negoziatore europeo unico (singolo o in pool), con un mandato chiaro e collettivo di tutti e 27 i membri della Ue.

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I negoziati

Ai negoziati finora hanno spesso partecipato Parigi, Berlino e Londra (il cosiddetto formato E3), ma talvolta affiancati dall’Italia (E4). Altre volte sono stati snobbati. Ma ora bisognerà cominciare a discutere anche dell’ingresso di Kiev nella Ue.

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