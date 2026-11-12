«Alice Huang è a Pechino»: il Cda di Nvidia si prepara a rimuovere l’ad

L'imprenditrice cinese accusata di essere una spia sarebbe andata via dagli Stati Uniti. Intanto si decide il destino di Jensen Huang dopo la scoperta di un altro affaire sentimentale e il crollo del titolo in Borsa

Alice Huang è a Pechino. L’imprenditrice cinese nota anche come Huang Le e accusata di essere una spia e legata all’amministratore delegato di Nvidia Jensen Huang si trova in Cina, e i funzionari statali ne sono informati. Anche se non è chiaro perché si sia recata nella capitale. Intanto il consiglio di amministrazione dell’azienda di chip si è riunito per decidere se rimuovere o meno Huang dopo la scoperta di un altro suo affaire sentimentale e il crollo delle azioni in Borsa.

Dove sta Alice Huang

Bloomberg ha riferito che l’imprenditrice ha fondato Megaspeed International, una società di Singapore dedicata ai servizi informatici per l’intelligenza artificiale e che è diventata uno dei principali partner di Nvidia nel sud-est asiatico. Le autorità statunitensi stanno indagando se i processori avanzati soggetti a restrizioni all’esportazione siano stati successivamente dirottati in Cina attraverso strutture collegate alla Megaspeed. Huang Le ha visitato Taiwan per otto volte tra 2024 e 2025, secondo un ministro del governo taiwanese. Il paese è al centro della competizione strategica tra Stati Uniti e Cina, che rivendica l’isola autonoma come parte del proprio territorio.

I viaggi a Taiwan

Alice Huang ha utilizzato un passaporto di Hong Kong per entrare a Taiwan «con lo status standard di visitatrice d’affari». All’epoca non vi erano segnali particolari che la riguardassero, ha dichiarato ai legislatori il ministro del Consiglio per gli Affari della Cina Continentale, Chiu Chui-cheng. Chiu ha parlato al parlamento di Taiwan in risposta alle domande dei parlamentari sui viaggi di Alice Huang a Taiwan e a un articolo del New York Times secondo cui gli Stati Uniti avrebbero consigliato a Taiwan già nel 2024 di monitorare i suoi spostamenti. «Almeno noi del Consiglio per gli Affari con la Cina Continentale non abbiamo ricevuto alcuna informazione in merito», ha affermato Chiu. «Se l’avessimo ricevuta, avremmo sicuramente intensificato i controlli all’ingresso e la gestione dei flussi transfrontalieri».

Il Cda

Intanto ol consiglio di amministrazione di Nvidia si è riunito a Santa Clara (California). Ma l’esito della riunione non è stato ancora comunicato. Un eventuale allontanamento di Jensen Huang priverebbe inoltre Donald Trump di uno stretto consigliere informale in materia di IA. Verso la fine del 2025 Huang aveva ottenuto l’autorizzazione a vendere alla Cina i suoi chip di fascia alta della generazione precedente, gli H200, versando allo Stato il 25% dei ricavi. Ciò nonostante la rivalità tecnologica tra Washington e Pechino, che ha portato al divieto di esportazione dei componenti di ultima generazione. Il titolo Nvidia, che ha già perso un quarto del suo valore in poco più di un mese, ieri ha registrato un crollo di quasi l’8% nelle contrattazioni elettroniche dopo la chiusura dei mercati.

La Borsa e l’Ia

Il Wall Street Journal ha rivelato per primo che il consiglio di amministrazione del colosso americano dei semiconduttori si starebbe preparando a estromettere Huang, con una riunione prevista già per mercoledì per decidere del suo futuro. Secondo il sito Semafor, diversi membri del consiglio vorrebbero affidare la guida ad interim alla direttrice finanziaria, Colette Kress. L’agenzia Bloomberg riferisce che una società esterna sta assistendo il consiglio nell’individuazione di possibili sostituti. In base allo statuto di Nvidia, è sufficiente la maggioranza degli undici membri del consiglio di amministrazione per rimuovere Huang dalla carica di amministratore delegato, con o senza giusta causa. Huang manterrebbe comunque il suo posto nel consiglio, che può essergli revocato solo dagli azionisti.