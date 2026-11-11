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Nuova bufera su Jensen Huang: spunta una seconda relazione con una top manager di Nvidia. Ora il Ceo rischia il licenziamento

11 Novembre 2026 - 23:59 Stefania Carboni
Dopo gli scandali di Huang, Nvidia crolla in borsa
Lo rivela il New York Times: ancora un'altra relazione extraconiugale
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Piove sul bagnato per il numero uno di Nvidia. Già travolto dallo scandalo per una relazione extraconiugale con una presunta spia cinese, Jensen Huang finisce nuovamente nell’occhio del ciclone per un secondo legame sentimentale — questa volta interno all’azienda — che potrebbe costargli definitivamente la poltrona nelle prossime ore. Secondo quanto rivelato dal New York Times sulla base delle testimonianze di cinque fonti interne alla società, il Ceo avrebbe avuto una relazione con Kimberly Powell, vicepresidente della divisione sanitaria di Nvidia e dirigente di primo piano che rispondeva direttamente a lui.

Chi è Kimberly Powell

Come riportato nella sua biografia ufficiale, Powell guida l’intero business sanitario globale del colosso dei chip, sovrintendendo alle piattaforme hardware e software di calcolo accelerato e intelligenza artificiale applicate all’imaging diagnostico, alle scienze della vita e alla ricerca farmaceutica. Una posizione di vertice alle dirette dipendenze di Huang che solleva pesanti interrogativi di governance aziendale e conflitto d’interessi.

Il precedente con la presunta spia cinese e il crollo in Borsa

La rivelazione arriva a strettissimo giro dall’ammissione pubblica dello stesso Huang in merito a un’altra relazione extraconiugale, intrattenuta con Alice Huang, donna che l’intelligence statunitense ritiene essere un’agente al servizio del Ministero della Sicurezza di Stato di Pechino.

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Per far luce sulle possibili implicazioni legate allo spionaggio industriale e alla sicurezza nazionale, il consiglio di amministrazione di Nvidia ha aperto un’indagine indipendente affidandola al prestigioso studio legale Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

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