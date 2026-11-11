Nvidia, tutti i dubbi su Alice Huang: è davvero una spia della Cina? – Il video

La dirigente di Megaspeed ha sedotto l'Ad del colosso mondiale dei chip, spaventando gli azionisti Nvidia e il Congresso Usa. Ma la pista cinese non convince

Ma Alice Huang è davvero una spia cinese? Da quando domenica è esploso lo scandalo attorno al tradimento di Jensen Huang, Ad di Nvidia, rimbalza dall’America all’Europa la sindrome dello spionaggio a sfondo tecnologico come chiave di lettura della vicenda. La trama da film sembra fatta apposta per suggestionare cittadini, politici e investitori. Nvidia ha aperto un’inchiesta interna sul suo Ad, gli azionisti promettono battaglia e l’azienda ha bruciato in due giorni 400 miliardi di dollari. L’Fbi ha avviato le indagini e il Congresso ha convocato Huang alla commissione Cina, mentre alla Casa Bianca si valuta la consistenza dei rischi sull’esposizione dei pezzi da novanta della tecnologia Usa per l’AI. Eppure in queste ore qualcuno fa notare come la pista di Alice Huang «spia cinese» faccia acqua: perché a ben vedere non sono più solo gli Usa a vietare l’export di tecnologie sensibili a Pechino, ma è la stessa Cina a non voler vedere arrivare nei suoi porti i microchip prodotti da Nvidia, considerati una minaccia alla crescita e al consolidamento di mercato delle aziende cinesi del settore, dunque della sua futura infrastruttura AI. Si spiega anche così la stupefacente serenità di Donald Trump sulla vicenda?