Il ministro Crosetto e la guerra ibrida: «Può paralizzare senza sparare un colpo. Dobbiamo anticiparli»

Il responsabile della Difesa: la manipolazione dell'informazione può minare una democrazia dall'interno. Il problema è che continuiamo a rincorrere le minacce

«Da quattro anni parlo con preoccupazione di guerra ibrida. Non solo, sottovalutiamo i rischi della guerra cognitiva che mira a condizionare comportamenti, orientare opinioni e indebolire la fiducia nelle istituzioni». In un’intervista al Mattino oggi il ministro della Difesa Guido Crosetto dettaglia la situazione dopo gli allarmi bomba nelle scuole e il nuovo protocollo per le evacuazioni del governo Meloni. «Un attacco informatico può paralizzare un ospedale, un aeroporto o un’infrastruttura energetica, senza che venga sparato un solo colpo. E la manipolazione dell’informazione può minare una democrazia dall’interno. Il problema è che continuiamo a rincorrere minacce che dovremmo imparare ad anticipare. La sicurezza deve diventare una priorità nazionale, coinvolgendo Istituzioni, imprese e cittadini. Dobbiamo prepararci oggi, non quando sarà troppo tardi», sostiene il ministro.

Ucraina, Medio Oriente, Libano e Mar Rosso

Crosetto spiega che oggi le forze armate italiane sono sui principali fronti di crisi. Per questo la sua paura più grande è quella di un’escalation: «Penso a Ucraina, Medio Oriente, Libano e Mar Rosso: sono crisi diverse, ma sempre più interconnesse. Il rischio è che un conflitto locale produca conseguenze molto più ampie. Per questo ritengo fondamentale continuare a lavorare sul piano diplomatico, mantenendo credibilità e capacità di deterrenza. L’Italia è riconosciuta per la serietà dei suoi militari e per la capacità di dialogare anche nelle situazioni più difficili. È un patrimonio che dobbiamo preservare».

La guerra ibrida

Poi c’è la guerra ibrida: «Da quattro anni ne parlo con preoccupazione. Non solo, sottovalutiamo i rischi della guerra cognitiva che mira a condizionare comportamenti, orientare opinioni e indebolire la fiducia nelle istituzioni». Mentre «l’Europa deve imparare a essere più unita, a parlare con una voce sola e ad assumersi maggiori responsabilità per la propria sicurezza. Quando penso alla difesa europea penso a un’Europa diversa dall’Europa a 27, penso a un’Europa continentale, in cui ci siano Norvegia, Regno Unito, Paesi Balcanici, Austria, Svizzera. In un’Europa strutturata così ci sarebbe spazio anche per l’Ucraina, dove intanto, la Russia continua a colpire città e infrastrutture energetiche, cercando di piegare la popolazione civile. Con l’arrivo dell’inverno, privare milioni di persone dell’elettricità e del riscaldamento significa mettere a rischio la loro stessa sopravvivenza».

Le minacce

Per questo, conclude il responsabile della Difesa, «ogni minaccia alla sicurezza dell’Italia e dei nostri cittadini deve essere presa con la massima serietà. La protezione e la capacità di difesa sono indispensabili, ma la diplomazia resta lo strumento fondamentale per ridurre le tensioni ed evitare un’ulteriore escalation».