Allarmi bomba, è scontro sui tagli alla cybersicurezza. Meloni a Conte: «Se voi avete fatto bene, perché oggi siamo messi così?»

La premier: «Non risultano interferenze straniere». Poi il dibattito e le accuse sui tagli, che irritano Mantovano e Fazzolari. I sospetti di Calenda sui russi e i dubbi di Renzi sulla catena di comando

L’appello all’unità di Giorgia Meloni, le richieste delle opposizioni e, in mezzo, qualche momento di tensione. Soprattutto quando il confronto si sposta sui finanziamenti alla cybersicurezza. È su questo punto che, secondo quanto apprende Open da alcuni dei presenti alla riunione di questa mattina, giovedì 12 novembre, a Palazzo Chigi, in particolare i sottosegretari Giovanbattista Fazzolari e Alfredo Mantovano avrebbero mostrato irritazione per le accuse rivolte al governo. A innescare il confronto sono le critiche delle opposizioni sui tagli alle risorse destinate alla sicurezza informatica. Un’accusa che l’esecutivo respinge al mittente: nella manovra di quest’anno non sarebbero previsti tagli alla difesa, anzi, è il punto che si cerca di tenere. Dall’altra parte del tavolo arriva la replica: le sforbiciate sulla cybersicurezza, sostengono le opposizioni, sono state introdotte già con la precedente legge di bilancio. Critiche anche alla gestione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

È tra i passaggi più movimentato di un vertice durato circa due ore, convocato dalla presidente del Consiglio all’indomani dell’ondata di falsi allarmi bomba che ha raggiunto migliaia di scuole italiane, provocando evacuazioni e disagi per studenti e famiglie. Un incontro dal quale i leader delle opposizioni escono con un’impressione comune: il governo ha chiesto collaborazione, senza però mettere sul tavolo una proposta operativa dettagliata, né facendo sufficientemente chiarezza su quanto avvenuto ieri e, di nuovo, questa mattina. «Ci aspettavamo qualcosa di più», è il ragionamento che filtra da chi descrive un esecutivo apparso sorpreso dall’entità degli allarmi e impreparato a gestirne le conseguenze.

La ricognizione di Meloni, cauta sulle interferenze straniere

La riunione comincia con l’intervento di Meloni. La premier ricostruisce quanto accaduto, illustra gli elementi raccolti finora e invita tutte le forze politiche alla compattezza. Secondo quanto riferiscono a Open, ci tiene anche a mettere in chiaro che allo stato «non risultano interferenze straniere» dietro gli allarmi bomba e che quanto accaduto appare riconducibile all’invio massiccio e coordinato di messaggi di posta elettronica, una campagna di spam, insomma. Come ventilato già ieri nel pomeriggio da alcuni membri dell’esecutivo, come il titolare dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

Non si addentra, invece, nelle possibili responsabilità. Nessun riferimento alla ‘pista russa’, nessuna indicazione di sospetti circostanziati. Ma è il resto dell’intervento a lasciare insoddisfatti diversi partecipanti. «Ha solo fatto una ricognizione di quello che è successo ieri», racconta una fonte presente al tavolo, «hanno dato l’impressione di essere spaventati, perché impreparati», è il refrain.

Lo scontro sui fondi e la replica di Meloni a Conte

Il clima cambia quando prendono la parola i rappresentanti delle opposizioni. Gli interventi seguono sostanzialmente la consistenza dei gruppi parlamentari: si parte da Elly Schlein, la più istituzionale nei toni, e Giuseppe Conte, decisamente più rivendicativo. Il presidente del Movimento 5 Stelle allarga subito il confronto anche alla gestione della sicurezza informatica e alle responsabilità di questo esecutivo rispetto ai precedenti. E Meloni lo punge: «Se avete fatto bene voi, perché siamo messi così?», avrebbe replicato all’ex presidente del Consiglio.

Ad accendere il confronto, è il tema dei fondi alla cybersicurezza. Con i sottosegretari Fazzolari e Mantovano irritati dalle accuse di definanziamento mosse dalle opposizioni, che anche oggi insistono: si investa nella prevenzione degli attacchi informatici, piuttosto che concentrare le risorse sui sistemi d’arma. La polemica ha una base precisa: con la legge di bilancio 2025, il Fondo per l’attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza è stato ridotto di 15 milioni di euro annui a partire dal 2026. Ma anche in quella per il 2027, con tagli per circa 2,6 milioni di euro collegati al settore. Il governo, dal canto suo, torna a rivendicare gli investimenti complessivi nella Difesa presenti in manovra.

Calenda evoca la pista russa, Meloni cauta

Nel corso della riunione dal centrosinistra viene sollevata anche un’altra questione, che mette d’accordo in particolare Matteo Renzi e Nicola Fratoianni: l’assenza, a giudizio dei due leader, di un coordinamento adeguato delle strutture chiamate a prevenire e gestire attacchi informatici e minacce alla sicurezza nazionale. Di fronte alle emergenze, insomma, chi decide? La filiera decisionale della sicurezza non è chiara, denunciano. «Bene il metodo, non il merito», come spiegherà più tardi Renzi anche a margine ai cronisti.

Per le opposizioni, il caso delle scuole ha mostrato soprattutto un problema di risposta alle emergenze. Migliaia di istituti raggiunti contemporaneamente da messaggi minatori e dirigenti chiamati a decidere come comportarsi senza indicazioni operative sufficientemente uniformi. Da qui l’idea di un protocollo unico, poi annunciato anche dal governo. Ad avere più di qualche sospetto su chi si cela dietro gli attacchi, è però soprattutto Carlo Calenda, che tira in ballo le interferenze russe e la guerra ibrida. Meloni, raccontano, su Mosca però avrebbe preferito non sbilanciarsi.