Nuovo allarme bomba nelle scuole, ecco la mail minatoria: «So che pensate sia uno scherzo…». Evacuati alcuni istituti, il governo frena

Nuova operazione massiccia di mail bombing alle scuole, ma da Palazzo Chigi frenano l'allarme

Altro allarme bomba nelle scuole, all’indomani del panico generato ieri 11 novembre. In diversi istituti è arrivata un’altra mail minacciosa. Il presunto mittente si firma sempre uguale, Mikhail Andropov, sedicente leader del fantomatico gruppo «Misoginistan». Il testo è diverso da quello di ieri. «Attenzione. Vi informo che oggi, 12 novembre, l’edificio è stato minato e in questo preciso momento la vostra vita è in pericolo. L’ordigno esplosivo è stato realizzato con cura e contiene una miscela di nitrato di ammonio e nitrometano. All’interno del corpo dell’ordigno sono presenti numerosi frammenti metallici che, dopo la detonazione, mutileranno i sopravvissuti», si legge nella prima parte della mail. «Per impedire che l’ordigno venga individuato dai cani da fiuto, è stato inserito in sacchetti sottovuoto, il che esclude la possibilità di rintracciarlo. Inoltre, proprio in questo momento è stato piazzato un ordigno esplosivo a Palazzo Chigi», prosegue.

«Chiediamo le dimissioni di Meloni»

«Siamo consapevoli che molto probabilmente lo considererete uno scherzo, ed è proprio per questo che in questo preciso istante abbiamo fatto esplodere un ordigno in una delle scuole della città, causando la morte di alcune persone», continua la mail. «Chiediamo le dimissioni immediate dell’attuale primo ministro Giorgia Meloni; vi concediamo un po’ di tempo per prendere una decisione. In caso di mancato rispetto, ve ne pentirete amaramente. Se non adotterete misure adeguate, ci saranno centinaia di vittime. Il conto alla rovescia è iniziato. Con disprezzo, Mikhail Andropov», conclude.

La risposta del governo: «No evacuazioni senza rischi concreti»

Al momento, però, non emerge alcun rischio. La linea del governo è quella di non procedere più a evacuazioni senza elementi concreti di pericolo. «È un allarme fake», fanno sapere fonti di governo. Nella riunione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), convocato per oggi pomeriggio a livello tecnico, sarà definito un protocollo operativo comune per la gestione delle segnalazioni di allarme. «Il protocollo, già operativo, è applicato a tutte le amministrazioni, e prevede come linea generale che, in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di una mail massiva che facciano ritenere sussistente un pericolo, non si proceda all’evacuazione degli edifici. Resta ferma la facoltà del Prefetto di disporre misure di evacuazione qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio», riferisce Palazzo Chigi.

Evacuate alcune scuole

Secondo quanto apprende Open, però, alcuni istituti sono stati evacuati, come nel caso dell’istituto Fausto Cecconi del quartiere Centocelle di Roma e a Poggio Mirteto.