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Allarmi bomba, Schlein: Disponibili a collaborare, ma nessuna delega in bianco al Governo – Il video

12 Novembre 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 12 novembre 2026 “Il confronto deve proseguire nelle sedi competenti, che sono il Parlamento e il Copasir. La responsabilità di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico è del governo, che con la convocazione di questa mattina dimostra di saperlo”. Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, fuori da Palazzo Chigi, al termine dell’incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i leader delle opposizioni sugli allarmi bomba nelle scuole. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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