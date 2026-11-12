Allarmi bomba, le ricette di Futuro Nazionale a Meloni: «Falsi riconosciuti in 10 minuti», scudo per i presidi e pene più severe

Il documento inviato alla premier dal capogruppo Edoardo Ziello, dopo il vertice a Palazzo Chigi: un filtro informatico centralizzato, nuovi protocolli per le evacuazioni e un responsabile della sicurezza digitale in ogni amministrazione

Un sistema informatico centralizzato per distinguere le minacce reali dai falsi allarmi entro dieci minuti, nuovi protocolli per evitare evacuazioni non necessarie, personale della pubblica amministrazione formato per affrontare le emergenze informatiche e un responsabile della sicurezza digitale in ogni amministrazione. Sono alcune delle proposte che Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, ha inviato agli uffici della presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il vertice di questa mattina, giovedì 12 novembre, a Palazzo Chigi. A cui ha partecipato il capogruppo alla Camera Edoardo Ziello, in rappresentanza dell’ex generale impegnato a Bruxelles. Il documento di quattro pagine, visionato da Open, contiene una serie di interventi per modificare la gestione delle minacce telematiche, dopo l’ondata di falsi allarmi bomba che ieri e oggi ha raggiunto migliaia di scuole italiane.

Secondo Futuro Nazionale, gli episodi hanno evidenziato una criticità che non riguarda tanto le capacità tecnologiche del sistema di sicurezza nazionale, quanto «la rigidità e la lentezza delle procedure burocratico-amministrative attivate in risposta». Il risultato, si legge nel documento, è che «un’azione elementare e a costo pressoché nullo» ha provocato conseguenze sproporzionate, tra evacuazioni, blocchi della circolazione e impiego delle forze dell’ordine. Per questo il partito di Vannacci propone una direttiva della presidente del Consiglio, accompagnata da un decreto d’urgenza per disciplinare le responsabilità dei funzionari pubblici.

Il filtro informatico per riconoscere i falsi allarmi in dieci minuti

La prima proposta riguarda la creazione di un sistema informatico centralizzato, collegato direttamente a una sala operativa congiunta tra l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) e la Polizia postale. Quando una scuola riceve una minaccia via email, il sistema dovrebbe analizzarne automaticamente la provenienza, i server utilizzati e l’eventuale invio simultaneo ad altri istituti.

L’obiettivo è ottenere «entro 10 minuti dalla segnalazione» una valutazione tecnica sull’attendibilità della minaccia, da trasmettere al dirigente scolastico e alla Prefettura competente. Un modulo di intelligenza artificiale dovrebbe scartare le email già note o chiaramente seriali, riservando agli analisti «i soli casi dubbi». E se il messaggio viene classificato come «spam massivo automatizzato privo di indicatori di rischio reale», nessuna evacuazione preventiva.

Tre livelli di allerta per decidere quando evacuare

Basta con l’automatismo tra minaccia ricevuta ed evacuazione. Futuro Nazionale propone di superare la risposta binaria «nessun allarme / evacuazione totale», introducendo tre livelli di allerta. Nel primo caso, quello di una minaccia telematica giudicata poco attendibile, il documento prevede «nessuna interruzione delle attività didattiche e nessuna evacuazione». Soltanto «un controllo visivo discreto degli spazi comuni e perimetrali», mentre la Polizia postale prosegue gli accertamenti. Al secondo livello, con indizi più consistenti, scatterebbe un «intervento mirato e discreto delle forze dell’ordine», senza evacuazioni generalizzate, salvo aree circoscritte. Solo al terzo livello, con riscontri concreti o minacce altamente attendibili, verrebbe attivato immediatamente il piano di evacuazione.

Un responsabile della sicurezza digitale in ogni amministrazione

Il documento prevede inoltre di individuare almeno un Responsabile della sicurezza digitale (Rsd) in ogni amministrazione pubblica, comprese le scuole, anche attraverso figure condivise tra più istituti. Non nuove assunzioni, ma personale già in servizio da formare e certificare.

Il responsabile diventerebbe il «punto di contatto unico e diretto» con la sala operativa Acn-Polizia postale, occupandosi della prima valutazione delle minacce e della formazione del personale. L’obiettivo è insegnare a docenti e funzionari «come muoversi senza creare allarme ingiustificato», prevenendo anche attacchi informatici come phishing e spoofing.

Lo scudo per i presidi e le pene più severe per chi provoca falsi allarmi

C’è poi lo «scudo legale» per i dirigenti scolastici, i prefetti e i responsabili delle unità di crisi. Futuro Nazionale vorrebbe escludere, salvo i casi di dolo, la loro responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile quando decidono di non evacuare sulla base di una valutazione tecnica negativa certificata dall’Acn e dalla Polizia postale. Lo scudo, si legge nel documento, «opera automaticamente» se il dirigente decide di proseguire le attività in conformità alla valutazione ricevuta. L’obiettivo è evitare che il timore di conseguenze giudiziarie spinga automaticamente i dirigenti a disporre evacuazioni anche in assenza di pericoli concreti.

Pene più severe, invece, per gli autori dei falsi allarmi. Il partito di Vannacci propone di modificare l’articolo 658 del Codice penale, relativo al procurato allarme presso l’autorità, introducendo un’aggravante informatica con un aumento della pena «fino a un terzo o alla metà». La misura riguarderebbe chi diffonde falsi allarmi attraverso strumenti telematici per paralizzare scuole, ospedali, tribunali o altri servizi pubblici. Le amministrazioni danneggiate potrebbero inoltre chiedere il risarcimento dei costi sostenuti per la mobilitazione straordinaria delle forze dell’ordine e dei servizi di soccorso. L’intero pacchetto, si legge, potrebbe essere attuato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sfruttando le infrastrutture e le banche dati già disponibili presso le amministrazioni competenti.