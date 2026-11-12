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Delitto di Garlasco, ora c’è una data: il 25 febbraio 2027 si decide il futuro di Andrea Sempio

12 Novembre 2026 - 17:07 Michela De Marchi Giusto
Il 25 febbraio 2027 l'udienza preliminare di Andrea Sempio
Entro quella data dovrebbe già essere chiaro l’esito della richiesta di revisione della condanna di Alberto Stasi e la corte d’appello di Brescia dovrebbe aver deciso sull’ammissibilità dell’istanza
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Bisognerà attendere ancora poco più di tre mesi per conoscere il prossimo passo giudiziario di Andrea Sempio, indagato per omicidio aggravato nel nuovo filone d’inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Garlasco. Il giudice per l’udienza preliminare, Luigi Riganti, ha calendarizzato l’appuntamento per il 25 febbraio 2027, come reso noto dalla presidente del tribunale di Pavia, Enrica Bertolotto. La data cadrà a quasi due anni di distanza dalla riapertura delle indagini da parte dei magistrati pavesi, guidati dal procuratore Fabio Napoleone, e servirà per stabilire se Sempio dovrà affrontare un processo.

I prossimi step sul delitto di Garlasco

Entro quel giorno dovrebbe già essere chiaro l’esito di un altro fronte: la richiesta di revisione della condanna di Alberto Stasi, che sarà presentata a breve dai suoi difensori, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, e con ogni probabilità anche dalla procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni. Per allora la corte d’appello di Brescia dovrebbe aver deciso sull’ammissibilità dell’istanza, mentre appare improbabile che l’intera fase istruttoria si concluda in tempi così stretti, anche se molto dipenderà dal carico di lavoro degli uffici bresciani.

Come ha commentato l’avvocato di Sempio

Intanto la difesa di Sempio, rappresentata dall’avvocato Liborio Cataliotti, ha fatto sapere di avere già pronta un’eccezione di costituzionalità, con l’obiettivo di evitare che il procedimento di revisione per Stasi e quello a carico del suo assistito si svolgano in parallelo. Il legale ha aggiunto «siamo pronti a fronteggiare l’accusa da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista probatorio, sia dal punto di vista giuridico sia dal punto di vista più strettamente scientifico» come riporta il Corriere della Sera.

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