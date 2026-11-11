Garlasco, l’indagine per concussione su Andrea Sempio e il padre Giuseppe

La procura cambia il reato. Mentre nel registro degli indagati c'è anche il loro avvocato dell'epoca, oltre al luogotenente Sapone. La nuova inchiesta indipendente da quella sull'omicidio

Non più corruzione ma concussione. L‘indagine della procura di Pavia sull’archiviazione di Andrea Sempio del 2017 cambia reato. Mentre nel registro degli indagati ci sono quattro persone: Andrea, suo padre Giuseppe Sempio, il loro avvocato dell’epoca Federico Soldani e il luogotenente Silvio Sapone, allora a capo della polizia giudiziaria. Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi nel villino di via Pascoli a Garlasco si arricchisce di una nuova inchiesta, indipendente da quella sull’omicidio.

L’accusa a Sempio

La concussione è un reato contro la pubblica amministrazione disciplinato dall’articolo 317 del Codice Penale italiano. Può commetterla un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio che abusa della propria posizione o dei propri poteri per costringere qualcuno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità a sé stesso o a terzi. Il privato è considerato vittima del reato e non è punibile. Ma in questo caso evidentemente la procura pensa di poter attribuire a Sempio senior e junior e al legale il reato in associazione. Secondo l’ipotesi accusatoria, spiega oggi Il Giornale, Sapone avrebbe agito per affossare l’indagine dietro il pagamento di migliaia di euro in contanti, ritirati con prelievi sotto soglia da padre e figlio e consegnati tramite l’avvocato Soldani.

46 mila euro

Si tratta dei famosi 46 mila euro con i quali Sempio avrebbe così comprato quelli che dovevano indagare su di lui. Ricevendo in cambio carte secretate, ricavando informazioni sulle domande dell’interrogatorio e «protezione» dai soliloqui indizianti, bollati come «non udibili». L’indagato ne ha parlato nei suoi soliloqui intercettati: «Non è una cosa che risolvo…cacciando i soldi si sistema. Non sono 50 euro, parliamo di cifre molto più…», diceva Andrea. Senza contare la frenesia dei Sempio per trovare la formula «per pagare quei signori lì», in contanti, al fine di far naufragare l’inchiesta.