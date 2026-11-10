Garlasco, la procura pronta a sostenere la revisione del processo per Alberto Stasi? L’indiscrezione del TgLa7

La procuratrice generale Francesca Nanni ha finito di studiare le carte di Pavia. E Andrea Sempio ora potrebbe essere indagato anche per concussione per l'archiviazione del 2017

La procura generale di Milano potrebbe sostenere la richiesta di revisione del processo a carico di Alberto Stasi, l’ex studente della Bocconi condannato a 16 anni di carcere per l’omicidio di Chiara Poggi. Lo sostiene l’edizione delle 20 del TgLa7, che parla di forti indiscrezioni che questa possa essere la scelta, benché ancora non vi siano certezze. Di certo la procuratrice generale Francesca Nanni ha finito di studiare le carte mandate dalla procura di Pavia, che ha appena chiesto il processo per Andrea Sempio, dunque sta consolidando il proprio orientamento. Al momento però non ci sono conferme ufficiali, neppure sul deposito della richiesta di revisione da parte della difesa di Stasi da parte degli avvocati Bocellari e De Rensis. In caso di revisione del processo, Stasi verrebbe giudicato nel nuovo processo a Brescia.

Sempio e l’archivazione del 2017: verso la svolta nelle indagini

Il TgLa7 riporta poi anche un’altra «fortissima indiscrezione», riguardante questa volta la famiglia Sempio. Per le «strane conversazioni» coi carabinieri legate all’archiviazione di Andrea nel 2017, la procura di Pavia sarebbe pronta a cambiare il capo d’imputazione si cui si indaga: non più corruzione, ma concussione – nello specifico induzione indebita. Ad essere indagati, oltre al padre Giuseppe Sempio, ci sarebbero anche lo stesso Andrea Sempio, il suo avvocato di allora Federico Soldani e il luogotenente dei carabinieri che fece le indagini Silvio Sapone. Se ne parlerà forse già domani nel corso dell’incontro convocato in procura con l’ex procuratore aggiunto Mario Venditti, a sua volta indagato ma poi archiviato per quei fatti.