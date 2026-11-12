La Consulta apre alle adozioni dei maggiorenni da parte delle coppie unite civilmente. Sui minori stranieri deciderà il Parlamento

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto di adottare insieme una persona maggiorenne, ma non interviene sulle adozioni internazionali di minori: per le coppie dello stesso sesso la decisione spetta al Parlamento

Con due sentenze depositate nello stesso giorno la Corte Costituzionale riapre il cantiere delle adozioni da parte delle coppie omosessuali. Lo fa dichiarando illegittimo il divieto che impediva a due persone unite civilmente di adottare insieme un maggiorenne (sentenza n. 195), e chiedendo al Parlamento di decidere se estendere l’adozione internazionale di bambini alle coppie dello stesso sesso (sentenza n. 194). «La società è cambiata, l’ordinamento giuridico è cambiato. Non si può continuare a escludere le coppie omosessuali dalla possibilità di adottare solo perché sono coppie dello stesso sesso», ha commentato Alessandro Zan, responsabile diritti nella segreteria nazionale del Pd ed europarlamentare.

La coppia di Milano che voleva adottare una donna adulta

La sentenza numero 195 nasce dalla vicenda di due persone unite civilmente a Milano l’11 novembre 2016, dopo una relazione affettiva durata oltre trent’anni. I due avevano chiesto di poter adottare insieme una donna maggiorenne, nipote di uno dei componenti della coppia, con la quale avevano costruito negli anni un rapporto molto stretto. Secondo quanto ricostruito nel provvedimento, entrambi erano stati presenti fin dalla nascita della donna, avevano partecipato alle decisioni importanti della sua vita e contribuito alla sua crescita, sia economicamente sia affettivamente. Anche la donna aveva espresso il desiderio di essere adottata da entrambi, così come la madre biologica aveva dato il proprio assenso.

A impedirlo era però l’articolo 294 del Codice civile, che consentiva l’adozione della stessa persona da parte di due adottanti soltanto quando questi fossero marito e moglie. Il Tribunale di Milano aveva quindi sollevato la questione di costituzionalità. La Consulta ha dato ragione ai ricorrenti, dichiarando illegittima la norma nella parte in cui escludeva le unioni civili.

Il caso di Venezia e l’adozione dei bambini stranieri

Diverso è il caso della sentenza numero 194, che riguarda una coppia unita civilmente e intenzionata ad adottare un bambino straniero. Le due persone, conviventi dal 2017 e unite civilmente dal 2019, avevano presentato domanda al Tribunale per i minorenni di Venezia. Gli accertamenti effettuati avevano dato esito positivo: non erano emerse condanne o procedimenti penali pendenti e i servizi sociosanitari avevano espresso un parere favorevole sulla loro idoneità all’adozione internazionale.

Il problema era la legge italiana, che riserva alle coppie sposate la possibilità di adottare un minore straniero, pur essendo stata aperta, con una sentenza costituzionale del 2025, anche alle persone singole.

La Corte Costituzionale chiama in causa il Parlamento

Il Tribunale di Venezia aveva quindi chiesto alla Consulta di valutare la legittimità dell’esclusione delle coppie unite civilmente. Ma questa volta i giudici costituzionali hanno dichiarato inammissibili le questioni sollevate, senza eliminare la preclusione.

La ragione è che, secondo la Corte, stabilire quali tipologie di famiglie possano accedere all’adozione internazionale richiede un bilanciamento di interessi che spetta in primo luogo al legislatore. A differenza dell’adozione di un maggiorenne, in questo caso non si tratta di riconoscere una relazione familiare già esistente, ma di individuare le condizioni migliori per accogliere un bambino che si trova in stato di abbandono.

La Consulta ha quindi invitato il Parlamento a confrontarsi con i cambiamenti intervenuti nel diritto di famiglia. Tra questi, il riconoscimento delle unioni civili, la trasformazione della disciplina del divorzio e le decisioni che hanno già riconosciuto rapporti di filiazione all’interno delle coppie omosessuali.

L’orientamento della Consulta e la reazione di Arcigay

I giudici ricordano inoltre che «l’orientamento sessuale della coppia non incide» sull’idoneità ad assumere la responsabilità genitoriale, richiamando la propria giurisprudenza precedente. Non esistono, sottolinea la sentenza, evidenze scientifiche che dimostrino conseguenze negative per lo sviluppo dei bambini cresciuti da coppie dello stesso sesso.

«Ancora una volta – ha commentato Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay – la Corte costituzionale richiama il Parlamento a usare il buonsenso e non l’ideologia in tema di genitorialità. L’invito dell’Alta Corte va preso alla lettera e, a proposito di buonsenso, andrebbe esteso in generale a tutto l’impianto della genitorialità in questo Paese, che mentre si lamenta per una crescita demografica nulla, ostacola i progetti familiari delle coppie formate da persone dello stesso sesso».