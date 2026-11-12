Cosa deve fare un dirigente scolastico quando scatta l’allarme bomba (e cosa cambierà con il nuovo protocollo)

Dopo le mail minatorie arrivate a migliaia di istituti, Palazzo Chigi annuncia un protocollo comune per la gestione delle segnalazioni di allarme: la ricezione di una mail massiva da sola non basterà più per evacuare. Le dichiarazioni di Antonello Giannelli, presidente dell'ANP

La semplice ricezione di una mail massiva non farà scattare automaticamente l’evacuazione. Studenti, insegnanti e personale scolastico saranno fatti uscire dagli edifici soltanto in presenza di elementi concreti che facciano ritenere reale il pericolo. È questa la nuova linea del governo, contenuta in una nota diffusa in mattinata da Palazzo Chigi che annuncia un protocollo operativo comune per la gestione delle segnalazioni di allarme. La nota arriva all’indomani degli allarmi bomba recapitati a oltre 6.000 scuole italiane tramite una mail firmata da Mikheil Andropov, contestualmente alla ricezione di nuove mail minatorie da parte di almeno 1.803 istituti su tutto il territorio nazionale. Il protocollo sarà definito nel pomeriggio, durante la riunione tecnica del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Cisr), ma le disposizioni sono già operative e si applicano a tutte le amministrazioni coinvolte nella gestione delle segnalazioni. L’obiettivo della nuova strategia è distinguere la minaccia dalla sua effettiva credibilità. Il protocollo lascia in ogni caso ai prefetti la facoltà di ordinare lo sgombero degli edifici quando emergano circostanze specifiche e concrete tali da configurare un rischio effettivo.

Cosa dovevano fare i presidi prima e cosa cambia con l’introduzione del nuovo protocollo

Cosa cambia per i presidi? Finora la gestione di un allarme bomba ricadeva in larga parte su di loro, in quanto responsabili della gestione delle emergenze in base al Testo unico sulla sicurezza del 2008. Davanti a una minaccia, il preside avvisava il 112, attivava il piano di emergenza e si coordinava con le Forze dell’ordine. Nella maggior parte dei casi sceglieva l’evacuazione precauzionale e gli studenti tornavano in classe solo dopo i controlli di artificieri e unità cinofile. Un automatismo che, alla luce dei recenti avvenimenti, il governo punta a superare. Già ieri, in ogni caso, non tutti i presidi avevano reagito all’allarme allo stesso modo. Il dirigente scolastico del liceo Parini di Milano, ad esempio, aveva deliberatamente scelto di non far evacuare l’istituto, perché la mail gli era sembrata poco credibile: «Sembrava un messaggio dei marziani», aveva dichiarato all’Adnkronos.

Le dichiarazioni del Presidente dell’ANP Antonello Giannelli

Sul comportamento dei dirigenti scolastici di fronte all’emergenza si è espresso anche Antonello Giannelli, presidente dell’ANP, la principale associazione sindacale e professionale dei dirigenti scolastici italiani. Al Corriere della Sera ha dichiarato: «Hanno fatto bene quelli che hanno evacuato e quelli che non hanno evacuato. Non esiste un comportamento sbagliato e uno corretto». In un comunicato pubblicato sul sito dell’associazione, Giannelli ha poi espresso «vivo apprezzamento» per il protocollo annunciato dal governo, che «offre alle scuole un riferimento chiaro e consente ai dirigenti di non assumersi responsabilità improprie». L’apprezzamento si accompagna tuttavia alla richiesta che la sua attuazione sia «accompagnata da un canale di allerta centralizzato in grado di avvisare in tempo reale le scuole quando è in corso un attacco massivo», in modo tale che possa «esprimere appieno la propria efficacia».