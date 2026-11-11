Allarmi bomba, Rosato (Copasir) a Open: «Pista russa o mitomani al loro servizio, si indaga su entrambi»

Il segretario del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica sulle ipotesi al vaglio dopo le minacce arrivate in migliaia di istituti. Chi vuole «destabilizzare le democrazie occidentali» punta anche a moltiplicare gli emulatori

Una possibile regia straniera, nell’ambito della guerra ibrida condotta contro le democrazie occidentali, oppure l’azione di mitomani che approfittano del clima di tensione per seminare il panico. Sono i «due filoni» sui quali si starebbero concentrando le indagini dopo l’ondata di allarmi bomba che oggi, mercoledì 11 novembre, ha raggiunto via mail migliaia di scuole italiane. A spiegarlo a Open è Ettore Rosato, deputato di Azione e segretario del Copasir.

«Parliamo di Russia ma non solo», sottolinea. Le due ipotesi non sarebbero necessariamente alternative, anzi. I due fenomeni sono «collegati», perché «il primo lavora anche sull’espandere i secondi». In altre parole, chi conduce operazioni di «guerra ibrida» può trarre vantaggio anche dall’azione di singoli emulatori, che non devono necessariamente essere coordinati per contribuire al risultato: moltiplicare gli allarmi, generare paura e mettere sotto pressione le istituzioni, destabilizzare insomma. Una dinamica che rende ancora più difficile districarsi tra le azioni riconducibili a una strategia organizzata e quelle compiute in autonomia.

Le indagini e l’ipotesi della regia straniera

In queste ore si vagliano le ipotesi, gli investigatori italiani lavorano insieme ai colleghi europei, al termine di una giornata in cui le minacce di ordigni esplosivi, diffuse attraverso un messaggio di posta elettronica inviato a circa 6.300 istituti scolastici, hanno provocato evacuazioni e controlli in centinaia di scuole in tutta Italia. La mail sarebbe partita da un account compromesso riconducibile a un’ex studentessa della Daye University, a Taiwan, secondo i primi accertamenti.

Una crisi che arriva dopo una serie di altri episodi registrati negli ultimi giorni, dalle minacce di ordigni sugli aerei agli attacchi informatici contro i sistemi di refrigerazione dei supermercati europei. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha parlato di una «strategia» volta a seminare il terrore, precisando però che non sempre dietro questi episodi si nascondono operazioni di Paesi stranieri: «Ci sono anche i pazzi che in un momento così non vedono l’ora di poter scatenare il terrore in una città». Ancora più cauto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, secondo cui è «prematuro parlare di regia comune». Saranno gli investigatori, ha spiegato, a dover stabilire se esista un collegamento tra i diversi episodi.

Il vertice di Palazzo Chigi e l’incontro con le opposizioni

Entrambi, nel pomeriggio, hanno partecipato al vertice convocato da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, che ha riunito anche i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, insieme ai vertici dell’intelligence e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Con l’obiettivo di fare il punto sulla situazione e coordinare le iniziative da adottare.

La premier in un video sui social ha poi rassicurato: «Non è stato trovato nulla in nessuna scuola», spiegando che, al momento, non esistono elementi che indichino un pericolo concreto, anche se nuovi messaggi minatori potrebbero arrivare di nuovo nei prossimi giorni. Se ancora è giallo sull’identità dei responsabili, per la presidente del consiglio l’obiettivo di chi invia le minacce è chiaro: creare paura, sospetto e caos. Domani, giovedì 12 novembre, alle 8.30, incontrerà anche i leader delle opposizioni per condividere le informazioni disponibili.