Allarmi bombe, Meloni: Non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2026 “Oggi migliaia di scuole italiane hanno ricevuto un messaggio che annunciava una bomba. In molti istituti i ragazzi sono stati fatti uscire, le forze dell’ordine hanno controllato aula per aula e vi dico subito la cosa più importante: non è stato trovato nulla in nessuna scuola. So che per molte famiglie è stata una giornata di paura o di disagio, lo capisco chiaramente e non lo sottovaluto. Voglio ringraziare i dirigenti scolastici, gli insegnanti, il personale che hanno gestito tutto con ordine, hanno tenuto tranquilli i ragazzi; e voglio ringraziare le donne e gli uomini delle forze dell’ordine che in poche ore hanno verificato migliaia di edifici. on è la prima volta che accade e non riguarda solamente la nostra nazione. Solo oggi, oltre all’Italia, sono state coinvolte in modo analogo Regno Unito e Irlanda. La settimana scorsa false segnalazioni di ordigni a bordo degli aerei hanno costretto a dirottare decine di voli in tutta Europa, alcuni in partenza o diretti in Italia. Su nessun aereo è stato trovato nulla. Negli stessi giorni, oggi compreso, messaggi simili hanno raggiunto redazioni giornalistiche in altre nazioni europee: anche lì, nessun ordigno. Vi posso assicurare che non intendiamo abbassare la guardia perché non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli. Ho invitato per domani a Palazzo Chigi i leader delle opposizioni, li ringrazio fin d’ora per la loro presenza. Sulla sicurezza degli italiani, a cominciare da quella percepita, non c’è una maggioranza e non c’è un’opposizione: c’è l’Italia. Chi ha fatto questo voleva una nazione ferma, voleva una nazione impaurita; troverà una nazione che domani si sveglia, accompagna i figli a scuola e va a lavorare. E questa è la risposta migliore e più forte che abbiamo da dare”. Lo ha detto la Presidente del Consiglio Meloni in un video messaggio. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev