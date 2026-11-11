Cosa è successo in Scozia e Irlanda del Nord per gli allarmi bomba nelle scuole: la mail simile, il riferimento ad Andropov e il progetto «Red Owl»

Stessa firma, progetto differente e differenti reazioni. Nelle scuole estere la minaccia viene bollata come "hoax", una bufala. E gli alunni, a Edimburgo, vengono fatti rientrare in classe un quarto d'ora dopo

Mentre in Italia almeno 6mila istituti venivano colpiti da una catena di mail bombing con minaccia di esplosioni firmata da un sedicente Mikhail Andropov la stessa tipologia di allarme è scattata in oltre 700 scuole in Scozia e Irlanda del Nord, ma con delle varianti.

Le scuole sono rimaste aperte. A Edimburgo il rientro in classe 15 minuti dopo

All’estero c’è stata la stessa paura ma con reazioni diverse. Come riportato dal quotidiano scozzese The Herald, le scuole di Edimburgo sono state evacuate per un breve periodo, poco dopo le 10 del mattino, e gli alunni hanno potuto fare ritorno in classe circa 15 minuti dopo. La polizia ha confermato la portata dell’incidente, rivelando che circa 1.000 scuole scozzesi hanno ricevuto i messaggi. Il ministro dell’Istruzione scozzese Mairi McAllan ha dichiarato che non vi è alcun rischio per la popolazione e che agenti specializzati in crimini informatici stanno già lavorando per identificare la fonte. Stessa cosa in Irlanda del Nord, dove i funzionari dell’istruzione hanno invitato le scuole a rimanere aperte, salvo diversa indicazione da parte della polizia. La minaccia viene liquidata come una “hoax”, una bufala, sia dalle autorità che nei media locali.

Cosa riportava la mail ricevuta negli istituti esteri

La BBC ha visionato l’email inviata alle scuole scozzesi, che sembra avere un testo simile e fa riferimento anche essa al nome di Mikhail Andropov, sebbene in qualità di leader di un progetto denominato «Red Owl». Nello specifico il testo recitava: «This is Mikhail Andropov, leader of the ‘Red Owl’ project. We’ve come to destroy you. We’re going to carry out a genocide against your people», ovvero «Sono Mikhail Andropov, leader del progetto ‘Red Owl’ [o Gufo Rosso]. Siamo venuti a distruggervi. Compiremo un genocidio contro il vostro popolo». Ancora non è stata rivelata o resa pubblica la fonte da cui sarebbe partita la catena contro le scuole scozzesi e in Irlanda del Nord, mentre per l’Italia si parla di una casella mail forse hackerata da Taiwan.

La curiosità: solo una scuola a Edimburgo è rimasta chiusa

Stamane solo una scuola scozzese è rimasta chiusa per tutto il giorno: la Queensferry High School, di Edimburgo. I suoi alunni non sono potuti rientrare in classe. All’interno del plesso era stato trovato un «oggetto sospetto». Inizialmente le testate locali parlavano di residuato bellico, poi il dietrofront. Un portavoce di Police Scotland ha dichiarato: «L’oggetto è stato esaminato ed è un giocattolo. Non vi è alcun rischio per la comunità scolastica né per l’incolumità pubblica. L’episodio non ha alcun legame con i messaggi minatori inviati mercoledì a diversi istituti, sui quali si sta indagando separatamente». Gli alunni della Queensferry torneranno tra i banchi già da domani.