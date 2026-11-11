Allarmi bomba, come riconoscere le minacce ed evitare il caos. L’esperto Wesslau: «Impariamo dalla Moldova»

Il diplomatico, esperto di guerra ibrida, spiega come distinguere gli allarmi credibili e perché non basta rafforzare le difese. Il caso della Moldova

Se c’è un diplomatico che conosce bene le diverse facce della guerra ibrida, quello è Fredrik Wesslau. Ricercatore dell’European Council on Foreign Relations ed ex vicecapo missione in Ucraina per conto della Ue, Wesslau studia da anni il sistema di minacce, cyberattacchi e sabotaggi per destabilizzare i Paesi europei. Nel 2024 ha pubblicato un rapporto sulla guerra ibrida di Mosca contro la Moldova: “un conflitto senza invasione militare” combattuto con le armi della disinformazione, della corruzione e delle intimidazioni.Tra i bersagli delle false minacce c’erano scuole, edifici governativi e l’aeroporto di Chișinău. A distanza di due anni, parte di quella strategia sembra essere arrivata nell’Europa occidentale.

Oggi più di 6mila scuole italiane hanno ricevuto allarmi bomba, molte sono state evacuate. La settimana scorsa è toccato ai voli aerei. In che modo le autorità possono capire se si tratta di minacce da prendere sul serio?

«La polizia di solito segue protocolli che impongono di intervenire per ogni singola minaccia di bomba. Le forze dell’ordine sono costrette a evacuare e perquisire l’edificio utilizzando anche unità cinofile per stabilire se la minaccia sia reale. Il problema si pone quando, come è successo oggi in Italia, si verificano minacce di bomba coordinate e simultanee. La polizia ovviamente non riesce a gestirle e il sistema va in tilt. Naturalmente è proprio questo l’obiettivo dei provocatori: scatenare panico e caos, e mandare in sovraccarico il sistema. È qualcosa che abbiamo visto in Ucraina, prima dell’invasione russa del 2022. All’epoca lavoravo per la missione dell’Unione europea e collaboravamo con la polizia locale proprio per capire come sviluppare protocolli più mirati, in modo da non dover rispondere a ogni singola minaccia di bomba. Lo abbiamo sperimentato anche in Moldova, dove era in corso una grande campagna russa per influenzare le elezioni politiche. A lungo i moldavi hanno ricevuto tutti i giorni migliaia di minacce di bomba contemporaneamente».

Come dovrebbero cambiare le nostre difese per affrontare questa nuova dimensione di attacchi?

«Servono algoritmi più specializzati, protocolli che lavorino come una sorta di triage: capaci di stabilire a quali edifici dare priorità e quali invece non ispezionare. In sostanza, è necessario sviluppare modalità di intervento che consentano di utilizzare meglio le risorse effettivamente disponibili. Chi organizza queste operazioni agisce in modo calcolato e utilizza uno strumento relativamente economico per produrre conseguenze enormi e molto costose».

Nel suo rapporto sulla Moldova ha scritto che le false minacce di bomba provenivano spesso dalla Russia. Quali prove hanno consentito agli investigatori di individuare l’origine?

«Attribuire questi attacchi è difficile, così come trovare prove che indichino una responsabilità precisa. Come è noto, spesso gli autori utilizzano VPN per nascondere identità e luogo. Servono vere e proprie indagini informatiche per identificare i responsabili. Nei casi di Moldova e Ucraina, la polizia e le autorità investigative sono riuscite a ricondurre alcune telefonate ed email alla Russia».

Quali segnali possono dire se si tratta di individui singoli, gruppi organizzati o movimenti finanziati da Stati?

«Non è semplice, ma se guardiamo agli allarmi di oggi in Italia contro le scuole, come quelli della settimana scorsa contro aerei e aeroporti, la portata è tale che è davvero improbabile pensare che siano opera di un gruppo di studenti scontenti o di qualche individuo isolato. La scala, la portata e il coordinamento di queste operazioni indicano fortemente il coinvolgimento di uno Stato».

Lei ha studiato campagne analoghe in Moldova e in Ucraina. Che cosa hanno in comune questi episodi e che cosa possono dirci sulla natura della minaccia?

«Non credo che siano episodi isolati. Negli ultimi sei mesi abbiamo visto un’intensificazione della guerra nell’ombra condotta dalla Russia contro l’Europa: cyberattacchi, propaganda, disinformazione, ma anche operazioni di sabotaggio e attacchi con droni. C’è stato il drone ritrovato all’aeroporto di Lipsia che trasportava esplosivo e che fortunatamente non è esploso. Ma anche i piani sventati per assassinare gli amministratori delegati di aziende europee produttrici di armi. Esiste un’intera gamma di attacchi ibridi, o di operazioni nell’ombra, contro l’Europa. Le minacce di bomba che abbiamo visto nelle ultime due settimane si inseriscono perfettamente in questo schema».

Come possono i Paesi europei contrastare efficacemente questo nuovo livello di minaccia?

«Prima di tutto, occorre perseguire una strategia di deterrenza basata sulla capacità di impedire il successo degli attacchi. Significa rafforzare le difese informatiche, proteggere le infrastrutture critiche e gli obiettivi sensibili rendendo più difficile per la Russia, l’Iran o altri riuscire a portarli a termine. Ma l’Europa deve perseguire anche una politica di deterrenza basata sulla punizione: reagire efficacemente contro il responsabile e imporgli un costo tale da modificare i suoi calcoli. Chi organizza l’attacco deve pagare un prezzo e arrivare alla conclusione che non ne vale la pena.

Gli Stati europei sono democrazie. Crediamo nello Stato di diritto e in principi che ci impediscono di rispondere in maniera simmetrica. I servizi di intelligence europei non si metteranno certo a telefonare alle scuole russe annunciando false minacce di bomba. Non è quello che facciamo, non è quello che siamo e non corrisponde ai valori in cui crediamo. Ma esistono comunque misure che possiamo adottare per imporre costi significativi alla Russia, restando fedeli ai nostri valori».

Quali?

«Una cosa immediata che potremmo fare è aumentare il sostegno all’Ucraina, collegandolo direttamente agli attacchi russi. Prendiamo, per esempio, l’attacco con il drone a Lipsia. Il governo tedesco ha risposto esclusivamente sul piano diplomatico, con misure molto severe ma pur sempre diplomatiche: ha chiuso l’ambasciata russa a Bonn, ha chiuso la Russia House a Berlino ed espulso alcune persone che possiamo presumere fossero agenti dell’intelligence sotto copertura diplomatica. Ma non ha imposto un costo davvero significativo alla Russia.

Avrebbe potuto dire: «Sappiamo che siete stati voi. È assolutamente inaccettabile, e per questo aumenteremo il nostro sostegno all’Ucraina, fornendole, per esempio, i missili Taurus». In questo modo la Germania avrebbe stabilito un collegamento diretto tra l’attacco russo nell’ombra e l’aumento del sostegno all’Ucraina. Un’altra possibilità potrebbe essere colpire i beni russi congelati presso Euroclear (un’infrastruttura finanziaria con sede in Belgio che custodisce e gestisce i beni russi congelati ndr)».

In effetti, a giudicare dai risultati, le risposte non hanno funzionato. Può farmi l’esempio di una reazione più efficace?

«Tra il 2022 e il 2023 sono stati tagliati diversi cavi sottomarini nel Mar Baltico, e hanno continuato fino a quando è stato tagliato un cavo di proprietà russa che collegava Kaliningrad a San Pietroburgo. Non so chi ci fosse dietro, ma la conseguenza è stata che improvvisamente i tagli dei cavi nel Baltico sono cessati. Ecco un esempio di quella che potrebbe essere stata una risposta perfettamente simmetrica, un modo per dire: «Se voi fate questo a noi, noi possiamo fare lo stesso a voi». E questo li ha fermati, perché i russi si sono resi conto di essere a loro volta piuttosto esposti e che, presumibilmente, qualcuno dalla parte europea era disposto a intraprendere questo tipo di azioni».

Eppure risposte di questo tipo verrebbero percepite come un’escalation del conflitto da parte dei cittadini, non crede?

«Credo che in molti Paesi europei ci sia ancora una condizione di illusione. Al contrario in Russia c’è già la convinzione di essere in guerra con l’Europa, non con l’Ucraina. I leader europei ricevono i rapporti, vedono quello che accade e alcuni capiscono che devono intervenire. Poi certo le considerazioni di politica interna rendono difficile parlarne, perché generalmente le persone non vogliono sentire parlare di armi e conflitti. Nel mio Paese, la Svezia, il primo ministro ha cercato di cambiare il discorso pubblico. Ha detto chiaramente ai cittadini che non siamo in guerra, ma che non possiamo neanche considerarci “in pace”. E ha anche affermato che non si può escludere un conflitto in Europa.

Sulla questione dell’escalation, c’è un punto importante da comprendere: non agendo, in realtà si permette agli Stati nemici di intensificare le proprie azioni. Quella che può sembrare una scelta di de-escalation – decidere di non reagire – in realtà lascia ai Paesi nemici maggiore spazio per agire. Continueranno a spingersi oltre, a intensificare le operazioni e a metterci alla prova. Se non si traccia una linea invalicabile, si apre la porta a uno scenario molto più pericoloso».