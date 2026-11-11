Riunione a Palazzo Chigi su allarmi bomba con Crosetto, Piantedosi, Salvini e Tajani – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2026 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riunito oggi pomeriggio a Palazzo Chigi i vicepresidenti del Consiglio Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e i vertici dell’intelligence e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. L’obiettivo della riunione era fare il punto sulla situazione e coordinare le iniziative necessarie, dopo gli allarmi bomba arrivati via mail a centinaia di scuole in tutta Italia e gli attacchi della cosiddetta guerra ibrida. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev