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Riunione a Palazzo Chigi su allarmi bomba con Crosetto, Piantedosi, Salvini e Tajani – Il video

11 Novembre 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2026 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riunito oggi pomeriggio a Palazzo Chigi i vicepresidenti del Consiglio Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e i vertici dell’intelligence e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. L’obiettivo della riunione era fare il punto sulla situazione e coordinare le iniziative necessarie, dopo gli allarmi bomba arrivati via mail a centinaia di scuole in tutta Italia e gli attacchi della cosiddetta guerra ibrida. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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