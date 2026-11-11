Presenta il Calendario Difesa 2027, Crosetto: Torniamo alle cartine nelle scuole – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2026 “Abbiamo pensato alle cartine che avevamo noi nelle scuole e che adesso, nella maggior parte delle scuole, non ci sono più. Anche se sembra una cosa surreale, quelle cartine hanno insegnato a ognuno di noi, fin dalla prima elementare, dove eravamo in Italia e nel mondo”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto ha presentato il Calendario Difesa 2027, dedicato alle antiche carte geografiche per far conoscere il lavoro dell’Istituto Geografico Militare. “Oggi parli con ragazzi bravissimi a usare Internet e a orientarsi in città con il telefonino, ma non hanno idea di dove si trovano nel mondo”, ha osservato il ministro. Per questo la Difesa pensa di stampare le carte e di portarle in alcune scuole, “soprattutto quelle più marginali, dove hanno già poco”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev