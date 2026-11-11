La maestra no-vax che aveva perso il posto ora perde anche in Cassazione: ecco perché

La docente sosteneva di essere convinta che il vaccino fosse ancora obbligatorio per insegnare, ma nella primavera del 2022 avrebbe potuto lavorare con un semplice tampone negativo. Per i giudici l'assenza fu una scelta consapevole

Non si era presentata a scuola perché non vaccinata contro il Covid, sostenendo di essere convinta che il vaccino fosse ancora obbligatorio per poter insegnare. In realtà, però, nel maggio del 2022 per tornare al lavoro sarebbe bastato un tampone negativo. E secondo i giudici la donna lo sapeva, ma aveva comunque scelto di non riprendere servizio. Per questo la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28875 dell’11 novembre 2026, ha confermato il licenziamento di una maestra di scuola dell’infanzia, respingendo il suo ricorso contro il ministero dell’Istruzione. A pesare sulla decisione non sono stati soltanto i quattro giorni di assenza ingiustificata inizialmente contestati, ma anche il comportamento successivo dell’insegnante, che aveva continuato a non presentarsi a scuola fino al 15 giugno.

L’assenza dal lavoro e la spiegazione dell’insegnante

Durante la seconda fase dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid l’insegnante non si era presentata al lavoro dal 2 al 5 maggio 2022. Per quei quattro giorni di assenza ingiustificata, il 4 agosto successivo le era stato comunicato il licenziamento. La donna aveva impugnato il provvedimento sostenendo di essere incorsa in un errore nell’interpretazione della normativa emergenziale: a suo dire, era convinta che fino al 15 giugno 2022 fosse ancora obbligatorio vaccinarsi per poter riprendere servizio a scuola.

Il problema, secondo i giudici, è che in quel periodo anche il personale scolastico non vaccinato poteva lavorare esibendo il green pass, per il quale era sufficiente un tampone negativo. La docente – hanno ritenuto i giudici – era perfettamente consapevole di questa possibilità, e a dimostrarlo sarebbe stata proprio una sua comunicazione del 6 maggio 2022, nella quale aveva spiegato di essere «non provvista di green pass o tamponi vari».

La Corte d’appello aveva quindi stabilito che «la mancata ripresa del servizio non dipendesse da un’erronea rappresentazione della situazione normativa, ma da una scelta consapevole della lavoratrice».

La difesa: nessun precedente disciplinare in diciotto anni

Dopo aver perso sia davanti al Tribunale sia in appello, la docente si era rivolta alla Cassazione. Oltre a ribadire di aver interpretato male le regole, aveva contestato la sproporzione della sanzione, ricordando di non aver mai ricevuto provvedimenti disciplinari in 18 anni di lavoro. La Cassazione ha respinto il ricorso chiarendo un principio importante: il licenziamento non è una conseguenza automatica del superamento della soglia di tre giorni di assenza ingiustificata. Come si legge nell’ordinanza, «il licenziamento non costituisce conseguenza meramente automatica dell’accertamento del fatto». Per i giudici bisogna valutare la gravità del comportamento, l’intenzionalità e le conseguenze sull’organizzazione del lavoro. Nel caso specifico, la gravità della condotta, ritenuta dai giudici «intenzionale», i disservizi organizzativi e la compromissione del rapporto fiduciario hanno prevalso sull’assenza di precedenti.