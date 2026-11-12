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Allarmi bomba, il vertice tra Governo e opposizioni a Palazzo Chigi. Immagini – Il video

12 Novembre 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 12 novembre 2026 Le immagini del tavolo tra la premier Giorgia Meloni e i leader delle opposizioni a Palazzo Chigi per condividere le informazioni disponibili e fare il punto sugli allarmi bomba. Presenti i leader di Pd, Elly Schlein, di M5s Giuseppe Conte, di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, di Più Europa Riccardo Magi, di Azione Carlo Calenda e di Iv Matteo Renzi. Per Futuro Nazionale partecipa il capogruppo alla Camera Edoardo Ziello. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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