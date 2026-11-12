Doggy bag, la Lega vuole rendere un diritto portare a casa gli avanzi del ristorante

L'emendamento al ddl Concorrenza punta a contrastare lo spreco alimentare. I ristoratori dovrebbero agevolare l'asporto di cibi e bevande non consumati. In Francia, Spagna e altri Paesi europei è già previsto dalla legge

Chiedere al cameriere di poter portare via quello che è avanzato nel piatto per poterlo mangiare il giorno dopo: è un’abitudine molto comune in tanti Paesi, mentre in Italia continua a provocare qualche imbarazzo. Tanto che il nome stesso, doggy bag, significa letteralmente «sacchetto per il cane»: un modo per far credere che gli avanzi siano destinati all’animale domestico anziché al cliente. Ora la Lega vuole trasformare la possibilità di portare a casa il cibo non consumato al ristorante in un diritto riconosciuto dalla legge. La proposta è contenuta in un emendamento al disegno di legge Concorrenza, attualmente all’esame della Camera, e ha l’obiettivo di contrastare lo spreco alimentare.

Cosa prevede l’emendamento della Lega

L’emendamento, firmato dai deputati leghisti Giorgia Andreuzza, Salvatore Marcello Di Mattina e Luca Toccalini, stabilisce che «il consumatore ha diritto di trattenere per l’asporto i cibi e le bevande acquistati e non consumati». Il testo prevede inoltre che ristoranti, bar e altri esercizi che somministrano cibi e bevande debbano agevolare l’asporto, secondo modalità compatibili con la propria organizzazione e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

L’idea è quella di fare della doggy bag non più una semplice cortesia concessa dal ristoratore, ma un diritto del cliente, che potrebbe chiedere di portare via ciò che ha pagato senza dover contare sulla disponibilità del locale. La formulazione dell’emendamento, però, lascia spazio alle esigenze organizzative degli esercenti e non specifica se i contenitori debbano essere forniti gratuitamente.

L’imbarazzo di chiedere gli avanzi e il ruolo dei ristoratori

Al di là dell’aspetto normativo, c’è anche una questione culturale. In Italia chiedere di portare a casa gli avanzi può essere ancora percepito come un gesto poco elegante, quasi un’ammissione di difficoltà economica. È proprio questo il paradosso raccontato con ironia dalla giornalista Valeria Braghieri, che in un commento su Il Giornale parla del «cartoccio della vergogna»: il contenitore con cui si esce dal ristorante, magari dopo aver speso una cifra considerevole per la cena.

Se la proposta diventerà legge, saranno anche i ristoratori a doversi organizzare per gestire le richieste. Dovranno infatti trovare modalità per consentire ai clienti di portare via gli avanzi senza compromettere le condizioni igienico-sanitarie. Si tratta di un aspetto pratico che il testo dell’emendamento richiama, senza però introdurre prescrizioni specifiche sui contenitori o sulle modalità di confezionamento.

La norma era già stata proposta e poi cancellata

Il diritto alla doggy bag era già comparso in una prima bozza del disegno di legge Concorrenza, ma era stato eliminato dal testo approvato dal Consiglio dei ministri per consentire ulteriori approfondimenti con le categorie interessate. Adesso la Lega prova a reintrodurlo attraverso questo emendamento. Per il momento, però, non c’è alcun nuovo obbligo per i ristoratori: la modifica deve ancora superare l’esame parlamentare.

I Paesi dove la doggy bag è già legge

L’Italia non sarebbe il primo Paese europeo a introdurre per legge il diritto di portare a casa gli avanzi del ristorante. In Francia, dal 1° luglio 2021, i ristoratori sono obbligati a mettere a disposizione dei clienti che ne fanno richiesta contenitori riutilizzabili o riciclabili per gli alimenti e le bevande non consumati. In Spagna un obbligo analogo è in vigore dal dicembre 2022 ed è stato ribadito dalla legge contro lo spreco alimentare approvata nel 2025, che impone anche ai locali di informare chiaramente i clienti, attraverso il menù, della possibilità di portare via il cibo avanzato. La Romania ha introdotto una misura simile nel 2024: i ristoratori devono consentire ai clienti di portare a casa gli alimenti non consumati, senza costi aggiuntivi, e segnalare questa possibilità nel menù. In Lussemburgo una legge del 2022 stabilisce che «ogni cliente di un ristorante ha il diritto di ottenere gli avanzi del proprio pasto per portarli via».