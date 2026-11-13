Scuole, stazioni, ospedali: i nuovi obiettivi degli allarmi bomba e il protocollo per le evacuazioni

Il governo mette in campo il Cisr: le linee guida per la gestione delle segnalazioni d'allarme. Le squadre ad hoc per le perquisizioni in caso di segnalazione. I potenziali obiettivi: dai Tribunali alle strutture sanitarie alle amministrazioni comunali agli uffici pubblici. Intanto l'indagine privilegia la pista russa

Il prossimo obiettivo saranno gli ospedali. Poi toccherà ad aeroporti e stazioni ferroviarie. Infine alle banche. Dopo gli allarmi nelle scuole il governo Meloni vuole varare una serie di protocolli per la gestione del rischio. Con misure e norme per «breve, medio e lungo termine». Per questo, fa sapere Il Messaggero, stamattina 13 novembre si riunirà il tavolo tecnico del Cisr, Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica. Le linee guida si chiameranno «Protocollo comune per la gestione delle segnalazioni d’allarme». Intanto l’indagine privilegia la pista russa. E nei primi nove mesi del 2026 sono stati rilevati 3.271 eventi cyber, contro i 2.729 dell’intero 2025. E si può immaginare quello che succederà fino alle elezioni.

Il protocollo

Il Cisr porterà nuovi protocolli sulle evacuazioni. Dove adesso decideranno i prefetti. Chiamati a valutare caso per caso. Ci saranno anche squadre ad hoc. Da formare per le ispezioni rapide. Anche perché il caos creato dagli allarmi bomba nelle 300 scuole che li hanno presi sul serio deve servire da insegnamento. E non si può replicare nel caso che gli hacker cambino obiettivo. Per esempio prendendosela con gli ospedali. Già ieri 12 novembre a fronte di 3.700 mail minatorie “solo” 77 istituti sono stati evacuati. Spetterà quindi ai prefetti «disporre misure di evacuazione qualora si disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio». E la convinzione del governo è che con queste minacce bisognerà imparare a convivere.

L’attività scolastica

L’attività scolastica, è il senso del protocollo, deve procedere regolarmente. «Perché il protocollo possa esprimere appieno la propria efficacia, la sua attuazione dovrebbe essere accompagnata da un canale di allerta centralizzato in grado di avvisare in tempo reale le scuole quando è in corso un attacco massivo», dice il presidente dell’Associazione nazionale presidi Antonello Giannello a La Stampa. I dirigenti scolastici chiedono al ministero di viale Trastevere di progettare sistemi di filtraggio e di riconoscimento dei modelli di email ricorrenti negli attacchi «per evitare che ogni scuola si ritrovi a fronteggiare in solitudine i messaggi minatori».

Non solo scuole

«Evacuare una scuola dopo una mail con un allarme bomba è una cosa che deriva anche dalla sensibilità dei singoli», ha detto ieri il governatore della Lombardia Attilio Fontana. «Se qualcuno non si sente sicuro nonostante le rassicurazioni non lo si può e non lo si deve costringere a rimanere». Ma nel mirino non ci sono solo le scuole. Gli esperti indicano che i prossimi obiettivi saranno i treni o gli ospedali. Per questo il protocollo riguarderà «tutti i potenziali obiettivi»: dai Tribunali alle strutture sanitarie, alle amministrazioni comunali e agli uffici pubblici.

E domani?

L’intelligence pensa anche che gli allarmi potrebbero moltiplicarsi in vista delle elezioni politiche in Italia. Con l’obiettivo di condizionare il clima politico e sociale. Per questo, spiega Repubblica, tra i prossimi bersagli potrebbero esserci anche metropolitane, treni, stadi durante le partite di calcio. Riguardo l’attribuzione degli attacchi, per ora non ci sono abbastanza informazioni per poter prendere una pista certa. Gli indizi però sono sostanzialmente quattro. Il primo arriva dalla Francia. E dall’attribuzione ai Guardiani della rivoluzione iraniani gli attacchi informatici contro i sistemi di refrigerazione dei supermercati europei.

I sospetti

Il secondo fronte sono le piazze. Dove qualcuno ha provato a soffiare sul fuoco. Vista l’individuazione di volantini apparentemente ufficiali per le manifestazioni del 17 ottobre, diversi tra loro, costruiti per parlare a pubblici differenti e radicalizzare la mobilitazione. Il tentativo non era la creazione di una protesta artificiale, ma sfruttarla. Ci sono poi operatori filorussi infiltrati nelle chat Telegram, capaci di creare account e alimentare artificialmente le tensioni sociali.

Il mandante

C’è poi il fronte della paura. Mandare una mail minatoria è un’operazione meno sofisticata dell’attacco ai sistemi industriali. Ma è infinitamente più semplice da effettuare e da replicare. E la previsione degli analisti è che la pressione aumenterà nei confronti dei maggiori fornitori di aiuti militari all’Ucraina. Tra cui l’Italia. Infine, il quarto fronte. Quello della criminalità informatica, che non ha bisogno di motivazioni geopolitiche per attaccare infrastrutture e aziende. Le bastano i soldi. Ma poi bisognerebbe individuare l’eventuale mandante.