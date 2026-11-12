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Scott Colom è il primo senatore afroamericano del Mississippi dal 1881. Magic Johnson: «Vorrei che mio padre fosse vivo per vederlo»

12 Novembre 2026 - 10:17 Ettore Ambrosi
scott colom mississippi
Il risultato storico nello Stato in cui Trump vinse di 23 punti appena due anni fa. La campagna incentrata sulla riduzione del costo della vita, l'aumento dei salari e la protezione dell'assistenza sanitaria
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Scott Colom a gennaio andrà a sedersi in Senato per rappresentare il Mississippi. Dopo una settimana di conteggi e gli avvocati di Repubblicani e Democratici a controllare le schede per corrispondenza e quelle provvisorie è il primo afroamericano a vincere nello Stato dal 1881. Un risultato storico, considerando che il Mississippi è lo Stato in cui Donald Trump ha vinto di 23 punti nel 2024. Tanto da far esultare anche la leggenda del basket Magic Johnson: «Mio padre Earvin Johnson Sr. è nato in Mississippi. Vorrei che fosse vivo per vedere Scott Colom diventare il primo senatore nero dello stato in oltre 140 anni!».

La vittoria di Colom in Mississippi

Tre anni fa i Repubblicani avevano bloccato la sua nomina a giudice decisa da Joe Biden. Oggi il suo avversario Hyde-Smith ha dovuto ammettere la sconfitta: «Sebbene questo non sia il risultato per cui abbiamo lavorato o che speravamo, rispetto la decisione degli elettori del Mississippi». Anche il presidente del partito Mike Hurst si è congratulato con l’avversario. Colom sarà il terzo senatore nero del Mississippi e il primo da 146 anni, cioè dalla fine del mandato di Blanche K. Bruce, nel 1881. Bruce era nato schiavo in Virginia ed era stato il primo nero a completare un intero mandato al Senato.

L’ottavo seggio

Prima di lui c’era stato Hiram Revels, nato libero nella Carolina del Nord, cappellano dell’esercito dell’Unione, che il 25 febbraio 1870 prestò giuramento, un mese dopo la ratifica del Quindicesimo Emendamento. Colom è il primo eletto direttamente dagli elettori. 43 anni, il suo seggio al Senato è l’ottavo che il partito blu è riuscito a recuperare in queste elezioni. Grazie a una campagna incentrata sulla riduzione del costo della vita, l’aumento dei salari e la protezione dell’assistenza sanitaria in uno degli Stati più poveri degli Usa.

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