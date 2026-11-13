Russia-Ucraina, Kushner: «Scambio di migliaia di prigionieri, e Putin accetta l’Europa al tavolo». Al via il vertice Ue a Dublino – La diretta

Il Consiglio europeo informale chiamato a trovare l'intesa su sostegno all'Ucraina nel 2027 e rappresentanza ai negoziati. L'inviato di Trump ottimista dopo gli incontri con Putin e Zelensk

Russia e Ucraina hanno entrambe accettato l’idea che nei prossimi round negoziali sulla risoluzione del conflitto siedano anche gli europei. Lo ha scritto nella notte tra giovedì e venerdì l’inviato Usa Jared Kushner, al termine di una lunga giornata di incontri (con Steve Witkoff) prima con Vladimir Putin e poi con Volodymyr Zelensky. «Questo ci permetterà di affrontare il quadro più ampio dei meccanismi di sicurezza europei nel dopoguerra oltre che le questioni territoriali tra Russia e Ucraina». Ora che quel principio pare fissato, all’Europa resta però da decidere chi rappresenterà il blocco al tavolo dei negoziati. Giorgia Meloni chiede da settimane chiarezza sul tema, irritata per il protagonismo di Francia, Germania e Regno Unito. Che non sembrano però avere fretta di cedere le loro prerogative.

AI, bilancio, Ucraina: i nodi al summit Ue di Dublino

Si attendono passi avanti dalla discussione oggi al Consiglio europeo informale di Dublino, che pure ufficialmente avrebbe al centro dell’agenda la sfida dell’intelligenza artificiale e delle politiche Ue sul tema. Al vertici i leader dei 27 parleranno però di Ucraina anche da un altro punto di vista: quello del sostegno finanziario, richiesto da Volodymyr Zelensky per sostenere la resilienza del Paese agli attacchi russi e lo sforzo bellico nel 2027. Negli scorsi giorni il Cancelliere tedesco Friedrich Merz ha chiesto di collegare questo tema ai delicati negoziati sull’architettura del Quadro finanziario pluriennale 2028-34, il bilancio Ue dei prossimi sette anni: una proposta che innervosisce però diversi altri governi.

In copertina: Il presidente russo Vladimir Putin incontra gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner – Mosca, 12 novembre 2026 (Ansa/Epa – Vyacheslav Prokofyev)