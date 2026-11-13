Russia-Ucraina, Kushner: «Scambio di migliaia di prigionieri, e Putin accetta l’Europa al tavolo». Al via il vertice Ue a Dublino – La diretta
Russia e Ucraina hanno entrambe accettato l’idea che nei prossimi round negoziali sulla risoluzione del conflitto siedano anche gli europei. Lo ha scritto nella notte tra giovedì e venerdì l’inviato Usa Jared Kushner, al termine di una lunga giornata di incontri (con Steve Witkoff) prima con Vladimir Putin e poi con Volodymyr Zelensky. «Questo ci permetterà di affrontare il quadro più ampio dei meccanismi di sicurezza europei nel dopoguerra oltre che le questioni territoriali tra Russia e Ucraina». Ora che quel principio pare fissato, all’Europa resta però da decidere chi rappresenterà il blocco al tavolo dei negoziati. Giorgia Meloni chiede da settimane chiarezza sul tema, irritata per il protagonismo di Francia, Germania e Regno Unito. Che non sembrano però avere fretta di cedere le loro prerogative.
AI, bilancio, Ucraina: i nodi al summit Ue di Dublino
Si attendono passi avanti dalla discussione oggi al Consiglio europeo informale di Dublino, che pure ufficialmente avrebbe al centro dell’agenda la sfida dell’intelligenza artificiale e delle politiche Ue sul tema. Al vertici i leader dei 27 parleranno però di Ucraina anche da un altro punto di vista: quello del sostegno finanziario, richiesto da Volodymyr Zelensky per sostenere la resilienza del Paese agli attacchi russi e lo sforzo bellico nel 2027. Negli scorsi giorni il Cancelliere tedesco Friedrich Merz ha chiesto di collegare questo tema ai delicati negoziati sull’architettura del Quadro finanziario pluriennale 2028-34, il bilancio Ue dei prossimi sette anni: una proposta che innervosisce però diversi altri governi.
In copertina: Il presidente russo Vladimir Putin incontra gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner – Mosca, 12 novembre 2026 (Ansa/Epa – Vyacheslav Prokofyev)
Von der Leyen: «Presenterò proposta su sostegno a Kiev»
«Credo sia evidente che l’Europa sia coinvolta nei colloqui di pace per tutelare i nostri interessi, ma anche per sostenere l’Ucraina. In questo contesto, la Commissione presenterà una proposta per il finanziamento delle esigenze dell’Ucraina nel 2027, nonché il 22esimo pacchetto di sanzioni alla Russia prima del prossimo Consiglio europeo». Lo ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen prima di entrare al vertice Ue a Dublino.
Sul tema dell’AI, von der Leyen ha ribadito la linea secondo cui l’Ue si dovrebbe concentrare sullo sviluppo delle applicazioni industriali, piuttosto che sulla costruzione (in ritardo) di modelli di frontiera alternativi. «Dovremmo puntare sull’intelligenza artificiale industriale perché disponiamo di conoscenze e competenze settoriali straordinarie. Nell’Unione europea abbiamo un’industria manifatturiera che non ha eguali a livello mondiale e, di conseguenza, disponiamo di dati di altissima qualità».
Presidenza Ue: «Negoziatore unico, serve accordo entro 2 settimane»
Tra Russia e Ucraina avverrà presto «il più grande scambio di prigionieri» sin qui realizzato. Lo ha detto il premier irlandese Micheal Martin, presidente di turno dell’Ue, arrivando al vertice informale dei leader Ue a Dublino. Ora però è essenziale focalizzarsi sulla costruzione di una «pace sostenibile» e sull’architettura di sicurezza europea del dopoguerra. Per questo, ha aggiunto Martin, il nodo di chi rappresenterà l’Europa al tavolo «deve essere risolto: spero che ci sarà chiarezza nelle discussioni di oggi». Certo, ha ricordato, quello di oggi è un Consiglio europeo informale, ma è necessarie porre ora le basi perché la questione sia «definitivamente risolta entro una o due settimane», quando è in programma il Consiglio europeo straordinario a Bruxelles.
Kushner: «Verso il più grande scambio di prigionieri di sempre»
Nei negoziati degli ultimi giorni ad Abu Dhabi e poi con gli incontri faccia a faccia con Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky è stato fatto «un lavoro incredibile per riavviare dopo mesi negoziati diretti» tra Russia e Ucraina: «Abbiamo fatto progressi significativi nel comprendere le preoccupazioni di entrambe le parti, identificare soluzioni possibile e stabilire il percorso di fronte». Lo ha scritto in un lungo post su X nella notte l’inviato Usa (e genero di Donald Trump) Jared Kushner.
Kushner ha anche aggiunto che si sta lavorando a «quello che sarebbe il più grande scambio di prigionieri della guerra, riunendo potenzialmente migliaia di persone alle loro famiglie». Se le due parti «dimostreranno la buona volontà e serietà necessarie» a procedere, si potrà proseguire con i negoziati. Quel che è certo, ha detto Kushner, è che ora sia Russia che Ucraina hanno accettato l’idea che nei prossimi round negoziali sulla risoluzione del conflitto siedano anche gli europei: «Questo ci permetterà di affrontare il quadro più ampio dei meccanismi di sicurezza europei nel dopoguerra oltre che le questioni territoriali tra Russia e Ucraina. Una fine duratura delle ostilità richiede garanzie di sicurezza credibili, meccanismi di deconflitto e impegni reciproci alla de-escalation per ridurre il rischio di future guerre».