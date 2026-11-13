Monopattini elettrici e scooter al fronte, così Russia e Ucraina provano a beffare i droni – I video

Per evitare il tiro al bersaglio dei droni nemici entrambi gli eserciti provano a «sgusciare» su mezzi più agili. L'esercito di Kiev: «Siamo comunque più veloci»

Mentre Europa e Stati Uniti provano a fatica a trovare il bandolo della matassa dei negoziati tra Russia e Ucraina, sul terreno la guerra prosegue con la solita, estenuante dinamica: i russi tentato di avanzare lungo la linea del fronte, gli ucraini resistono e occasionalmente rilanciano. Con gli inviati di Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, Vladimir Putin si sarebbe vantato dell’ultimo traguardo raggiunto dai russi: la presa della città di Kostyantynivka, nel Donetsk: una tesi considerata platealmente «falsa» dall’Institute for the Study of War, secondo cui la città resta invece contesa. Di fatto l’avanzata di Mosca resta lenta e faticosa. «Se catturano una linea di alberi in un mese, questo costituisce a fatica un successo operativo…», ha ironizzato venerdì il comandante delle forze aeree ucraine Oleh Apostol. Pur ammettendo che il vantaggio di fondo dei russi resta il solito: la disponibilità enorme di soldati da mandare di fatto al macello (40/50mila tra morti o feriti al mese secondo le stime di Nato e Ucraina). Entrambi gli eserciti controllano infatti in presa diretta i movimenti nemici dal cielo, pronti a colpire coi droni. E così ora tanto Kiev quanto Mosca hanno messo in campo strumenti decisamente atipici per provare a beffare i nemici: scooter e monopattini elettrici.

La scommessa sui monopattini per sfuggire ai droni

Secondo vari rapporti, fotografie e video che rimbalzano dal fronte, entrambi gli eserciti hanno messo a disposizione dei loro soldati tra il 2025 e il 2026 scooter e monopattini elettrici. Un’idea e perfino una scena a prima vista bizzarra, ma che si spiega proprio con la trasformazione del fronte russo-ucraino in una sorta di grottesco «videogioco di guerra». Gli avanzamenti tecnologici hanno reso possibile dotare l’esercito – tanto in Russia quanto in Ucraina – di una quantità industriale di droni FPV, piccoli velivoli dotati di videocamera pilotati da remoto che costano poche centinaia di dollari. In questo modo ogni spostamento dei soldati nemici viene monitorato in presa diretta, coi piloti di droni pronti a colpire non appena «si muove una foglia» – o quasi. In queste condizioni gli avanzamenti o anche solo spostamenti sul terreno diventano un’impresa. Oggi è l’esercito ucraino a confermare che la soluzione sempre più tentata da Mosca è quella di provare ad attraversare le drone kill zones spostando le sue truppe d’assalto alla spicciolata su mezzi più agili e difficili da inquadrare e colpire: monopattini e scooter elettrici, appunto. «Ci provano spesso, ma i nostri droni sono più veloci anche così», gonfia i muscoli l’esercito di Kiev, ripreso dalla testata “patriottica” United24Media.

Come funzionano i monopattini «da guerra»

In realtà sembra che ad adottare o per lo meno tentare quella stessa scommessa logistica sia stato per prima proprio l’esercito ucraino. Già nell’estate 2023 l’azienda lettone Global Wolf Motors condivideva le immagini dell’utilizzo «di successo» da parte dei soldati ucraini dei suoi monopattini elettrici Mosphera. Mezzi agili come quelli che circolano per le strade delle città europee, ma ovviamente appositamente costruiti per usi militari: larghi circa il doppio, con ruote da moto adatte anche a terreni impervi, velocità fino a 100 km all’ora e capacità di batteria per 300 km. «Micromobilità militare», la chiamano gli esperti di settore, secondo cui quei nuovi mezzi possono essere usati per sfuggire ai droni, bucare le linee nemiche, ma anche portare materiali vari in modo agile. Nel business si sono lanciate poi anche aziende ucraine, come la UkrSpecConsulting, che ha a sua volta sviluppato un suo modello di monopattino elettrico per l’uso in zone di combattimento. Non è chiaro al momento quale sia l’effettiva «resa» di quei mezzi per i due eserciti. Ma quello ucraino ora si batte il petto mostrando le immagini del «tiro al bersaglio» coi droni su soldati russi anche su questi bizzarri mezzi di «ultima generazione».