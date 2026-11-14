Sbranato da una tigre mentre girano un video per TikTok, morto un 19enne: due arresti. «Hanno provato a dire che era stato un cane» – Il video

La tragedia in una tenuta agricola in Pakistan: il giovane dipendente della cascina è deceduto in ospedale per le gravi ferite riportate. In un video si vede il felino avventarsi su un uomo nel giardino tra le urla di chi riprende. Fermati il proprietario della fattoria e il content creator

Doveva essere un video destinato a TikTok, ma si è trasformato in una tragedia. Un ragazzo di 19 anni è morto in Pakistan dopo essere stato sbranato da una tigre all’interno di una tenuta agricola dove si stava girando un filmato destinato ai social. Sulla vicenda, riportata dalla rivista statunitense People, le forze dell’ordine hanno arrestato due persone: il proprietario della fattoria e il content creator presente al momento dell’aggressione.

Il tiktoker sbranato dalla tigre

Secondo quanto ricostruito dalla polizia di Lahore in un comunicato diffuso su X giovedì 12 novembre, l’episodio è avvenuto in una cascina nella zona di Kahna, dove la vittima lavorava come dipendente. L’animale sarebbe sfuggito al controllo «in presenza del TikToker, che era arrivato alla fattoria per girare un video per TikTok». Nelle immagini dell’aggressione circolate in rete si vede il grosso felino, con al collo soltanto una sottile corda lasciata libera sull’erba, sollevarsi sulle zampe posteriori e avventarsi con violenza su un uomo vestito di nero, che tenta invano di allontanarlo con un bastoncino mentre chi riprende urla nel panico chiedendo di bloccare l’animale.

Il tentativo di depistaggio

Soccorso dopo l’attacco, il 19enne «è successivamente deceduto a causa delle ferite riportate mentre era sottoposto a cure mediche», hanno precisato gli agenti. Gli inquirenti della polizia di Kahna hanno quindi fatto scattare le manette per il proprietario della tenuta e per il TikToker: stando alle accuse formulate dagli investigatori, dopo la tragedia sarebbe stato messo in atto anche un tentativo di insabbiamento per nascondere la reale natura delle lesioni subite dal giovane, provando a far passare l’accaduto come l’aggressione di un cane.

Che fine ha fatto la tigre

La tigre è stata presa in consegna dalle autorità preposte alla tutela della fauna selvatica, mentre la magistratura ha aperto un’inchiesta per verificare la regolarità dei permessi di detenzione dell’esemplare, l’idoneità delle misure di sicurezza nella struttura ed eventuali responsabilità per negligenza.