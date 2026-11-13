Blocco a tutti i voli negli Usa, caos negli aeroporti. Allarme sicurezza, in tilt i sistemi Tlc. L’ipotesi sull’aggiornamento con l’AI

Si tratterebbe di un guasto alle comunicazioni quello che ha costretto l'agenzia per il trasporto aereo americana a bloccare decolli e atterraggi. Una misura che solo una volta era stata adottata dopo l'11 settembre 2001. Escluso l'attacco hacker, dubbi su un recente update del software. Problemi alle comunicazioni anche del servizio meteo nazionale

L’interruzione temporanea dei sistemi di telecomunicazione avrebbe portato al blocco precauzionale di tutti i voli negli Usa. Lo ha detto il segretario agli Interni (Dos), Markwayne Mullin, aggiungendo che «non si può escludere nulla», pur rimarcando che al momento è esclusa l’ipotesi di attacco cyber. Tuttavia, ha aggiunto, «non c’è alcun pericolo. Non è un nuovo 11 Settembre». La Federal Aviation Administration aveva disposto un «ground stop» nazionale su tutti gli aeroporti degli Stati Uniti, una misura estremamente rara, motivata da «circostanze straordinarie» e da «ragioni di sicurezza». Nell’avviso diffuso dal controllo del traffico aereo si leggeva che «tutto il traffico in partenza deve rimanere a terra fino a nuovo avviso», mentre i voli internazionali in arrivo «saranno gestiti caso per caso».

There has been a temporary telecommunications outage – out of an abundance of caution all flights have been halted. Every flight has been accounted for and international flights will be handled on a case by case basis. — The FAA ✈️ (@FAANews) November 13, 2026

Perché escluso l’attacco terroristico

Per ora non c’è alcun elemento che faccia pensare a un attacco doloso contro gli Stati Uniti. Lo ha detto il segretario agli Interni Markwayne Mullin, secondo quanto riporta l’ANSA: «Per ora, si tratta semplicemente di un’interruzione delle telecomunicazioni». Alla domanda su un possibile attacco informatico o su un’intrusione legata all’intelligenza artificiale, Mullin ha risposto che «è bene non trarre conclusioni affrettate».

Il segretario ha escluso che si tratti di terrorismo: «Tutti sono al sicuro», ha assicurato, aggiungendo che non ci sono motivi di apprensione per i familiari che si trovano a bordo degli aerei o in situazioni simili. Mentre vanno avanti gli accertamenti sulle cause, Mullin ha spiegato che l’ipotesi di un attacco informatico va sempre presa in considerazione, perché episodi del genere si verificano spesso, ma al momento non è chiaro se sia questo il caso.

Le ipotesi sulle cause del guasto: il sospetto sull’AI

I media americani hanno sollevato diverse ipotesi sulle cause che hanno portato al blocco dei voli. «Al momento non ci sono indicazioni di un attacco cyber», riporta la Cnn che cita l’authority per il trasporto aereo americana. Secondo il sito Axios, la Federal Aviation Administration sta introducendo gradualmente un nuovo strumento basato sull’intelligenza artificiale, progettato per contribuire alla gestione della congestione del traffico aereo. Non è chiaro se il sistema abbia qualche collegamento con i problemi di comunicazione registrati oggi. Ad avere problemi è anche il servizio meteorologico nazionale, che ha registrato problemi alle comunicazioni.

I voli diretti verso gli Stati Uniti oltre 3.000

Secondo il sito web di monitoraggio dei voli Flightradar24, attualmente 3.100 velivoli in volo nel mondo sono diretti verso aeroporti statunitensi. Lo riporta la Bbc ricordando che la FAA ha affermato che i voli internazionali in arrivo saranno gestiti «caso per caso». Gli effetti del blocco di tutti i voli statunitensi cominciano a farsi sentire anche nel Regno Unito, scrive Sky News Uk. Il volo delle 22:30 da Heathrow a JFK, New York, è già stato cancellato.

LIVE: Flight activity over US after FAA issues ground stop https://t.co/CYEdYWFybh — Reuters (@Reuters) November 13, 2026

Il caos negli aeroporti Usa

Il blocco dei voli negli Stati Uniti ha creato caos negli aeroporti: a Chicago, aerei in fase di rullaggio sulla pista hanno cercato di tornare ai gate per sbarcare i passeggeri ma neanche questo è stato possibile, riporta il New York Times: la congestione e la confusione nel trafficatissimo aeroporto erano tali che, mentre gli aerei cercavano di conquistarsi uno spazio ai gate, altri voli rimasti bloccati sulle piste non hanno letteralmente trovato un posto dove andare. «Venerdì 13», ha commentato Barbara Bullock, in viaggio dal Colorado verso New York con la figlia diciassettenne per visitare alcuni college e il cui viaggio si è interrotto sula pista di O’Hare a Chicago.

All’aeroporto di Denver in Colorado i passeggeri che già si erano imbarcati sono fatti scendere dagli aerei con le loro valigie. Al banco della compagnia Southwest un addetto ha indicato che aggiornamenti sarebbero potuti arrivare nell’arco di mezz’ora. In un comunicato la compagnia United Airlines ha detto che i suoi voli internazionali già partiti potranno continuare verso le loro destinazioni ma tutti i voli nazionali sono stati messi a terra fino a nuovo ordine.

Il problema di comunicazione all’origine del guasto

Il segretario di Stato ai Trasporti Sean Duffy ha spiegato che il blocco è dovuto ad un problema di comunicazione che riguarda tutti i centri di controllo del traffico aereo. Duffy ha precisato che il blocco è legato a un problema di comunicazione che ha impattato su tutti gli Air Route Traffic Control Centers, i centri che governano lo spazio aereo in quota tra aeroporti. «I tecnici della Faa stanno indagando», ha aggiunto Duffy promettendo «ulteriori informazioni non appena saranno disponibili».

L’annuncio ufficiale precisa che gli atterraggi dei voli internazionali in arrivo sarebbero stati autorizzati caso per caso. Poco dopo la pubblicazione dell’avviso, il sito della Federal Aviation Administration che raccoglie le comunicazioni relative al sistema di controllo del traffico aereo è apparso fuori servizio. Sono così scomparsi dalla pagina decine di avvisi che fino a quel momento risultavano consultabili.

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