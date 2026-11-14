«Il nuovo nemico pubblico sono i daini»: la Lombardia avvia gli abbattimenti tutto l’anno. Il M5S: «Un favore ai cacciatori»

La giunta regionale estende il piano di contenimento quinquennale a tutte le province tranne Sondrio: nel mirino i danni ai campi, gli incidenti stradali e la concorrenza con i cervi autoctoni. Ma i Cinque stelle attaccano l'assessore Beduschi: «Mancano i presupposti»

Caccia aperta ai daini in quasi tutta la Lombardia, dodici mesi l’anno. Con una delibera approvata lunedì su proposta dell’assessore all’Agricoltura Alessandro Beduschi (Fratelli d’Italia), la giunta regionale ha deciso di estendere il «Piano di contenimento» quinquennale all’intero territorio lombardo, con la sola eccezione della provincia di Sondrio. Una stretta drastica rispetto allo scorso anno, quando le misure riguardavano unicamente le aree di Pavia e Lodi, che punta dichiaratamente all’«eradicazione della specie» nelle zone di insediamento più recente. A ricostruire i dettagli del provvedimento è il Corriere della Sera, dando conto anche della dura protesta scoppiata tra i banchi dell’opposizione a Palazzo Pirelli.

Perché la Regione vuole «eradicare» i daini

Alla base della decisione del Pirellone c’è l’accusa rivolta ai daini, specie non originaria del territorio lombardo, di danneggiare la flora e le coltivazioni e di «competere» per le risorse con i cervidi autoctoni. Nel documento approvato dalla giunta vengono elencati i danni provocati dal foraggiamento, dalla marcatura del territorio e dalla cosiddetta «pulizia» dei palchi, ovvero lo sfregamento delle corna contro gli alberi. Secondo i rendiconti regionali citati dal quotidiano, in sei anni i rimborsi per i campi rovinati hanno toccato quota 230mila euro, con una media di circa 38mila euro l’anno, a cui si sommano i rischi per la sicurezza stradale: 38 gli incidenti con esemplari registrati nel 2025, 41 l’anno precedente.

La tutela dei «nuclei storici»

La delibera richiama inoltre le indicazioni dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), che suggerisce di tutelare soltanto i «nuclei storici» procedendo invece alla rimozione integrale dei «piccoli nuclei isolati e di quelli di recente formazione». Scartati i sistemi più soft come dissuasori acustici e recinzioni elettrificate, giudicati «non sufficienti se utilizzati in via esclusiva» dopo i test nel Pavese e nel Lodigiano, il piano autorizza interventi tutto l’anno: nelle aree storiche gli abbattimenti non potranno superare il 35% della popolazione, mentre altrove si punterà alla rimozione totale, affidata a polizia provinciale e comunale, guardie venatorie, proprietari terrieri e cacciatori abilitati al controllo degli ungulati.

L’ira del M5S: «Operazione ammazza-daini senza presupposti»

Una linea che ha scatenato la reazione immediata del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale. «Per la Regione Lombardia il nuovo nemico pubblico numero uno sono i daini», denuncia la consigliera Paola Pollini. «Che il daino sia una specie non autoctona è incontestabile, ma qui mancano totalmente i presupposti per autorizzare l’operazione “ammazza-daini”. Il punto è che questa delibera non è altro che l’ennesimo favore ai cacciatori, che così potranno esercitare il loro hobby anche fuori dalla stagione venatoria».

Pollini contesta anche la proporzione tra l’entità del problema e la risposta messa in campo dalla giunta: «I danni accertati e liquidati alle imprese agricole ammontano a meno di 40mila euro l’anno. Per avere un metro di paragone, l’inquinamento atmosferico genera in Italia costi compresi tra i 50 e i 150 miliardi di euro all’anno». Secondo l’esponente pentastellata, l’obiettivo dell’eradicazione completa resta comunque irrealizzabile e andrebbe sostituito da «sistemi non invasivi per ridurre le interazioni tra uomo e animale». Dall’assessorato guidato da Beduschi, tuttavia, respingono le accuse ribadendo che l’ampliamento del piano risponde esclusivamente all’esigenza di arginare i danni nei diversi settori certificati dalla delibera.