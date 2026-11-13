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Sondaggi: il centrodestra vince anche senza Vannacci. E gli italiani nella sfida contro Meloni scelgono più Conte che Schlein

13 Novembre 2026 - 12:57 Stefania Carboni
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Esordisce nelle rilevazioni dell'istituto Only Numbers di Alessandra Ghisleri la formazione Schierarsi di Alessandro Di Battista. Fratelli d’Italia continua a trainare la coalizione di centrodestra
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Secondo l’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto Only Numbers di Alessandra Ghisleri per la trasmissione Porta a Porta (rilevazione del 12 novembre 2026), lo scenario politico italiano mostra un rafforzamento di Fratelli d’Italia, una flessione del Partito Democratico e una crescita significativa del Movimento 5 Stelle. Sul fronte delle coalizioni, il centrodestra risulterebbe in vantaggio anche senza l’apporto di Futuro Nazionale, il movimento guidato da Roberto Vannacci, mentre fa il suo esordio nelle rilevazioni la formazione Schierarsi di Alessandro Di Battista.

Le intenzioni di voto per i singoli partiti

Rispetto alla precedente rilevazione del 26 ottobre, Fratelli d’Italia si conferma prima forza politica salendo al 28,2% (+0,6%). Alle sue spalle il Partito Democratico arretra al 20,4% (-0,4%), mentre il Movimento 5 Stelle registra l’incremento più marcato tra i partiti maggiori, portandosi all’11,6% (+1,2%).

Nella fascia intermedia, Forza Italia cresce lievemente al 7,6% (+0,1%), precedendo Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che scende al 6,5% (-0,3%). Seguono appaiate al 6% Alleanza Verdi e Sinistra e la Lega, entrambe in calo di mezzo punto (-0,5%).

La quota di astenuti e indecisi subisce una netta contrazione, scendendo al 41% (-7,5% rispetto alla rilevazione precedente). Per i partiti più piccoli Azione – Il Centro è al 3,3% (-0,1%), Italia Viva – Casa Riformista stabile al 2,2%. Esordisce Schierarsi (Di Battista) alla sua prima rilevazione al 2,2%, scende +Europa 1,1% (-0,2%) e sale Progetto Civico (Onorato) 1,1% (+0,3%). Chiudono Noi Moderati 1,1% (+0,2%), Sud chiama Nord (De Luca) stabile all’0,8%, stabile Più Uno (Ruffini-Gabrielli) 0,5% e gli
altri partiti minori all’1,4% (-2,6%).

Il confronto tra coalizioni e gli scenari sui candidati premier

Secondo le elaborazioni dell’istituto Only Numbers, la coalizione di centrodestra (considerata senza Futuro Nazionale) raggiunge il 43,7% (+0,4%), mantenendo un margine sul campo largo — comprensivo di Italia Viva e +Europa — che si attesta al 42,9% (+0,4%). La rilevazione ha inoltre testato due specifici scenari in base alla scelta del candidato alla presidenza del Consiglio per l’area progressista. Con Giuseppe Conte candidato premier il centrosinistra otterrebbe il 41% dei consensi contro il 42,7% del centrodestra guidato da Giorgia Meloni. Con Elly Schlein candidata premier: il campo largo raccoglierebbe il 40,2%, mentre il centrodestra con Meloni salirebbe al 43,8%.

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