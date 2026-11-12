Parma, l’estrema destra sfila per la remigrazione e la città risponde con un corteo antifascista. Il sindaco: «Mobilitazione trasversale»

Nella città simbolo della Resistenza, il corteo per la remigrazione trova la risposta di una mobilitazione antifascista che riunisce partiti, sindacati, movimenti, Diocesi e associazioni di ogni tipo. Il sindaco Guerra racconta a Open perché scenderà in piazza anche lui



«Non fa un bell’effetto e non lo farebbe, io credo e spero, in nessuna città italiana». È così che il sindaco di Parma Michele Guerra commenta a Open la manifestazione a favore della remigrazione prevista per sabato 14 novembre. Il corteo, organizzato dal Comitato Remigrazione e Riconquista, che riunisce quattro realtà dell’estrema destra, si svolgerà proprio in una delle città simbolo della Resistenza che ha ricevuto anche una medaglia d’oro al valor militare. Una scelta alla quale Parma ha deciso di rispondere con una contromanifestazione antifascista che partirà dall’Oltretorrente, il quartiere delle storiche barricate contro le squadre fasciste del 1922. Una giornata che vedrà scendere in piazza mondi anche molto distanti tra loro, dai partiti ai sindacati, dalle associazioni laiche a quelle cristiane, riuniti per ribadire i valori dell’antifascismo e dell’antirazzismo. Ci sarà anche il sindaco, che racconta la mobilitazione come una risposta necessaria alla scelta dell’estrema destra di manifestare proprio a Parma.

Il corteo per la remigrazione e la scelta di Parma

A promuovere la manifestazione è il Comitato Remigrazione e Riconquista, nato dall’unione di CasaPound, Rete dei Patrioti, Veneto Fronte Skinheads e Brescia ai Bresciani. Le quattro organizzazioni manifestano per far approvare una proposta di legge di iniziativa popolare sulla remigrazione, già depositata alla Camera dei deputati il 30 giugno 2026. Come raccontano sui social, la scelta di Parma non è stata presa a caso. Gli organizzatori spiegano di aver scelto la città per l’alto numero di residenti stranieri. «Difenderemo le nostre città, ad iniziare da Parma che, come molte altre realtà italiane, subisce le conseguenze dell’immigrazione incontrollata», scrivono.

Una lettura che il sindaco respinge, sottolineando come i dati citati dagli organizzatori riguardino in grandissima parte persone che risiedono regolarmente in città, lavorano e contribuiscono alla sua economia. «Sono persone integrate, che vivono la vita di Parma e che rendono florida la sua economia», spiega Guerra. Un loro allontanamento, sostiene il primo cittadino, rischierebbe di mettere in crisi interi settori produttivi.

La contromanifestazione antifascista e lo scontro con il sindaco

La risposta antifascista, intanto, sta raccogliendo adesioni che vanno ben oltre i membri del centrosinistra. Al corteo parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, partiti, sindacati, associazioni e cittadini. Una mobilitazione che gli organizzatori del corteo per la remigrazione hanno contestato, prendendo di mira soprattutto il sindaco Michele Guerra. In un video pubblicato sui social lo accusano di andare «a braccetto con i centri sociali» e di utilizzare «l’antifascismo» per non perdere consensi.

Un’accusa che il primo cittadino respinge, facendo notare come proprio le differenze politiche tra i partecipanti dimostrino il contrario. «Molti dei partecipanti non sono miei elettori», replica a Open, spiegando che alcune di quelle realtà sono spesso critiche nei confronti della sua amministrazione. Ma al corteo, sottolinea, non ci saranno soltanto esponenti della sinistra: «Io so che verranno al corteo anche persone che votano addirittura il centrodestra». A tenere insieme posizioni così distanti, secondo il sindaco, sono i principi dell’antifascismo e dell’antirazzismo, che vanno oltre l’appartenenza politica. Ed è proprio questa volontà di prendere posizione, racconta, che ha spinto numerosi cittadini a chiedergli di partecipare. «Sindaco, non lasciamo la città in balia di questi. In maniera ferma e pacifica facciamo vedere che Parma è un’altra cosa», scendere in piazza significa quindi anche rispondere a una richiesta arrivata dalla città.

Anche le associazioni cristiane contro la remigrazione

A rendere ancora più ampia la mobilitazione è la presa di posizione del mondo cattolico, con Diocesi e Agesci, e di diverse realtà associative cristiane della città. Azione Cattolica, Fuci, Mei, Viandanti, gruppo Mission e il gruppo parmense del Segretariato Attività Ecumeniche hanno espresso in un comunicato congiunto la propria «ferma contrarietà» alle idee e alla visione della società che ispirano la manifestazione per la remigrazione. Le associazioni sottolineano che le questioni legate ai fenomeni migratori richiedono risposte complesse e non possono essere affrontate attraverso slogan o messaggi che alimentano paura e diffidenza verso gli stranieri. Al centro delle critiche c’è soprattutto l’utilizzo dell’immagine del Battistero di Parma nella locandina di promozione del corteo, giudicato «del tutto inopportuno e fuorviante».

La proposta di legge sulla remigrazione: «Una totale follia»

Al centro dello scontro politico resta la proposta di legge sulla remigrazione, presentata alla Camera il 30 giugno. Il testo contiene disposizioni in materia di immigrazione, rimpatri e un programma nazionale di remigrazione. Un testo che il sindaco di Parma critica duramente, soprattutto per le disposizioni che riguardano i cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia. «Io trovo che sia una totale follia», afferma il sindaco, osservando che l’ordinamento italiano dispone già degli strumenti per perseguire chi commette reati e, nei casi previsti dalla legge, disporre l’espulsione. In più Guerra mette in guardia dalle possibili conseguenze economiche di un simile scenario: «basta andare in un ospedale, in una fabbrica, in un caseificio o in un prosciuttificio, a vedere chi ci lavora per capire cosa accadrebbe se domani se ne andassero dall’Italia».

Una città che si prepara per i cortei

Intanto, in attesa di sabato, l’attenzione si concentra anche sulla sicurezza. Le due manifestazioni attraverseranno zone diverse della città: il corteo per la remigrazione partirà alle 15 da Ponte Europa, mentre quello antifascista si ritroverà alle 15.30 in piazzale Santa Croce, nel quartiere dell’Oltretorrente. A vigilare sullo svolgimento dei cortei sarà un «importante dispiegamento delle forze dell’ordine» per garantire la sicurezza ed evitare possibili tensioni. Da parte sua Guerra confida che entrambi i cortei possano svolgersi senza incidenti e invita entrambe le parti a evitare qualsiasi forma di violenza. «Qui si tratta solo di confrontare quelle che sono due posizioni che stanno agli antipodi e di farlo in maniera pacifica», conclude il sindaco.