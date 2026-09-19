POLITICAPunti di VistaVideo Parte coro 'Remigrazione! Remigrazione!' durante discorso di Salvini sul palco di Pontida Giovani – Il video 19 Settembre 2026 - 22:45 Redazione (Agenzia Vista) Pontida, 19 settembre 2026 Discorso del leader della Lega Matteo Salvini sul palco di Pontida Giovani 2026. Dalla platea parte il coro: Remigrazione! Remigrazione. Courtesy: Lega Giovani Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Articoli di POLITICA più letti 1. Giancarlo Giorgetti al Festival di Open 2026: «Il taglio del bollo sarà strutturale. Ma preoccupa l’aumento dei tassi di interesse» – Il video 2. Il Pd chiede di sciogliere il partito di Vannacci per «apologia del fascismo». La risposta del Viminale sulla libertà di pensiero 3. La Russa contro tutti dai giovani meloniani. La data del voto, il veleno contro Report e la battuta su Vannacci: «L’avremmo già baciato in bocca» 4. Calenda al Festival di Open 2026: «Conte ha distrutto la sinistra, M5S pericoloso. I giovani Pd? Studino i partigiani» – Il video 5. Fratoianni al Festival di Open: «Riconosceremo subito la Palestina». E svela il piano di patrimoniale per 50mila super-ricchi – Il video