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Vannacci ci ripensa, ora vuole un’Ice italiana: «Presto una proposta per una forza di polizia per migranti e rimpatri»

30 Settembre 2026 - 17:05 Alessandra Mancini
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L'annuncio di Bergamini (FnV) durante il question time alla Camera. Cambio di rotta per l’ex generale. Pochi mesi fa frenava sull’ipotesi di una nuova forza di polizia: «Bastano quelle che già abbiamo»
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Roberto Vannacci cambia idea sull’Ice italiana. Pochi mesi fa l’ex generale considerava sufficiente il sistema delle forze di polizia già esistenti. Oggi, invece, Futuro Nazionale annuncia una «proposta di legge per creare una forza di polizia dedicata esclusivamente all’immigrazione e ai rimpatri», sul modello dell’agenzia statunitense. Lo ha reso noto Davide Bergamini (FnV), durante il question time alla Camera con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. «Perché questo è il modo di fare prevenzione e non di rincorrere disgrazie quando sono già successe», ha dichiarato in aula. 

Il ripensamento di Vannacci

Una svolta rispetto alle parole pronunciate dallo stesso Vannacci all’inizio dell’anno. Interpellato sull’ipotesi di istituire un reparto speciale sul modello dell’agenzia americana, l’ex generale aveva infatti bocciato l’idea di moltiplicare gli organismi di sicurezza. «Abbiamo diverse forze di polizia che operano in coordinamento, credo che bastino: vanno solo rilegittimate», aveva detto in un’intervista a La7. Allora, dunque, la ricetta era rafforzare gli strumenti già esistenti. Oggi la proposta è creare, invece, un nuovo reparto in stile Immigration and Customs Enforcement, l’agenzia federale già al centro di numerose controversie.

«Agli agenti anche compiti di polizia giudiziaria»

Durante il question time, Futuro Nazionale ha rilanciato anche i temi della «remigrazione», l’aumento dei Cpr, e della carenza di organico delle forze di polizia. «La sicurezza dei cittadini è un dovere», ha sottolineato il gruppo. Che ha inoltre ribadito la richiesta al ministro dell’Interno di intervenire sulla carenza di personale, definita superiore alle 30mila unità, e ha chiesto di ampliare le funzioni dei militari, attribuendo loro anche compiti di polizia giudiziaria.

Foto copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Vannacci a Porta a Porta da Bruno Vespa, 29 settembre 2026

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