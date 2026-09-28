Sindaco di Milano, il vertice con Meloni sul candidato: i nomi sul tavolo e il «messaggio» di Sala per il successore

Sfida a tre nel centrodestra: salgono le quotazioni di Matteo Perego (Forza Italia). E il sindaco uscente dice la sua

Se il centrosinistra deve ancora sciogliere i propri dilemmi sul prossimo candidato sindaco di Milano, indeciso tra nome forte dalla società civile di Mario Calabresi o un’espressione diretta del Pd milanese, come Pierfrancesco Majorino, anche il centrodestra è chiamato presto alla scelta. Tre i nomi al centro del confronto tra i partiti della coalizione di governo: il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego (Forza Italia); l’europarlamentare della Lega Silvia Sardone, indicata da Matteo Salvini sul pratone di Pontida, e il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi, la cui candidatura è stata fortemente sostenuta dal presidente del Senato Ignazio La Russa. Nelle ultime ore ci sarebbe stato un vertice tra i leader di centrodestra proprio per parlare del nome della maggioranza per la corsa a Palazzo Marino in arrivo nella primavera del 2027. Inoltre nella giornata di oggi, 28 settembre, il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha sostenuto come il tema dell’urbanistica sarà un argomento centrale nelle prossime elezioni.

Le scelte del centrodestra

Al vertice – stando a quanto emerso – hanno partecipato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani e Maurizio Lupi. Stando a Il Giorno le quotazioni di Matteo Perego sarebbero in salita, anche se Matteo Salvini insiste con Silvia Sardone per avere un risultato concreto in vista anche dell’imminente congresso del partito in programma a ottobre. Il nodo da sciogliere è anche come si arriverà alla scelta del candidato: primarie o una designazione di coalizione? A sollecitare il confronto era stata Sardone, che il 20 settembre, dal palco di Pontida e con il sostegno pubblico di Matteo Salvini alla sua candidatura, aveva rilanciato: «Facciamo le primarie, noi siamo pronti e ci siamo».

Il messaggio di Beppe Sala per il successore

Secondo il sindaco di Milano, Beppe Sala, il tema dell’urbanistica, anche dopo le inchieste sui presunti abusi edilizi, sarà centrale nella campagna elettorale per le prossime amministrative di Milano. «L’appello è molto semplice ed è: non continuiamo a citare il problema, diamo una soluzione» ha detto a margine dell’assemblea generale dei costruttori di Assimpredil-Ance. «Credo che adesso, a 7-8 mesi dalle elezioni, i milanesi – ha proseguito il sindaco – accettano ancora di sentire citare il problema, ma poi daranno fiducia a chi esprime un progetto serio per cambiare le cose».