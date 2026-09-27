Ultime notizie CarovitaNazionale italianaScuolaUcrainaVladimir Putin
POLITICAAeroportiCarlo CalendaCataniaSicilia

Calenda bloccato in Sicilia: «Trascurata come un Paese del terzo mondo»

27 Settembre 2026 - 15:13 Ettore Ambrosi
Carlo Calenda bloccato in Sicilia
Carlo Calenda bloccato in Sicilia
Il segretario di Azione ha criticato lo stato dei trasporti e delle strade. E propone una gestione statale per i prossimi 30 anni
Google Preferred Site

Anche Carlo Calenda è rimasto bloccato in Sicilia a causa dello stop ai voli provocato dalla cenere dell’Etna. Il leader di Azione ha raccontato all’Adnkronos di non essere riuscito a lasciare l’isola per tre giorni mentre cercava un collegamento per raggiungere Torino. «La Sicilia è uno dei posti che amo di più al mondo – ha spiegato -. C’è da dire però che è trascurata come neanche un Paese del terzo mondo». Il segretario di Azione ha raccontato come il suo viaggio si sia trasformato in una lunga ricerca di un volo alternativo: «Dovevo andare a Torino. Alla fine era tutto pieno. Palermo, volo in ritardo di 7 ore, poi non si trova. Di fatto sono rimasto bloccato per tre giorni perché non si trovano gli aerei».

Voli cancellati per tutta la giornata di domenica

Lo stop ai voli è stato provocato dalla cenere emessa dall’Etna, che ha costretto le autorità a chiudere lo spazio aereo attorno al vulcano e a sospendere arrivi e partenze dall’aeroporto di Catania fino alle 23.59 di oggi, domenica 27 settembre. La misura era inizialmente prevista per alcune ore ma è stata poi prorogata a causa del persistere delle emissioni e della direzione dei venti. La chiusura dell’aeroporto di Catania Fontanarossa ha provocato cancellazioni, ritardi e dirottamenti verso altri scali siciliani, con pesanti ripercussioni sui collegamenti da e per l’isola.

La critica del leader di Azione

Nel suo racconto, Calenda ha allargato la critica alla rete dei trasporti dell’isola: «Non è possibile che se c’è un’eruzione a Catania, di fatto si fermano tutti gli aeroporti». E ha lamentato anche le condizioni delle strade percorse nel tentativo di raggiungere altri scali: «Le strade per trasferirsi alla ricerca di un aeroporto, di un aereo sono ridotte in condizioni pietose, con i lavori in corso, senza autogrill».

Ti potrebbe interessare

La vicenda ha offerto a Calenda lo spunto per una critica più generale alla gestione della Sicilia, dalle infrastrutture alla rete idrica. «Io penso che forse una delle terre più belle del mondo, perché di questo si tratta, meriterebbe che dopo tanti anni di trascuratezza lo Stato intervenisse direttamente e la gestisse per i prossimi trent’anni», ha concluso.

Articoli di POLITICA più letti
1.

I viaggi in Africa e le telefonate tra Meloni e Descalzi, la «moral suasion» sul price cap Eni: così il governo punta all’effetto traino

2.

Vannacci pubblica la foto ritoccata di Matilde Siracusano: via il top e scollatura profonda. Scoppia la bufera sul post per Reggio Calabria

3.

Famiglie e baby gang, in Veneto la nuova crociata di Vannacci. Valdegamberi (FN) a Open: «Chi non collabora rischia lo stop a contributi e benefici»

4.

FdI tiene, calano Lega e FI e il Pd va sotto il 20%. Vannacci all’8,8%: così cambiano gli equilibri tra le coalizioni – Il sondaggio

5.

Gianfranco Fini demolisce Vannacci: «Di politica non capisce nulla, vuole solo che si parli di lui». E su AfD: «Si sgonfierà in due anni»

leggi anche
POLITICA

Calenda: No a burqa e tetto a numero stranieri in classe condivisibile, ma manca piano di attuazione – Il video

Di Redazione
Carlo Calenda
POLITICA

Calenda al Festival di Open 2026: «Conte ha distrutto la sinistra, M5S pericoloso. I giovani Pd? Studino i partigiani» – Il video

Di Simone Disegni