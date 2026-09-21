Calenda: No a burqa e tetto a numero stranieri in classe condivisibile, ma manca piano di attuazione – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 21 settembre 2026 "Dunque Giorgia Meloni ha fatto una proposta ieri, anzi una doppia proposta: cioè ha detto che vuole vietare qualunque forma di velo che copre la faccia, quindi di velo integrale, nelle scuole italiane, e contemporaneamente che ci dovrà essere una percentuale non superabile del numero di stranieri che parlano male l'italiano nelle classi." Così Carlo Calenda leader di Azione in un video pubblicato sui social. Courtesy: Carlo Calenda Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev