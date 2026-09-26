Vannacci pubblica la foto ritoccata di Matilde Siracusano: via il top e scollatura profonda. Scoppia la bufera sul post per Reggio Calabria

L'ex generale rilancia sui social un fotomontaggio della sottosegretaria di Forza Italia per attaccare gli avversari alle elezioni suppletive della Camera. Nell'immagine modificata, l'esponente forzista viene "spogliata" della maglietta sotto la giacca

Nel pieno della campagna elettorale per le elezioni suppletive della Camera nel collegio di Reggio Calabria, l’ex generale Roberto Vannacci ha scatenato un’aspra polemica sui social pubblicando sulla sua pagina Facebook un’immagine modificata della sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano. Nella foto, diffusa venerdì 25 settembre per sostenere il proprio movimento Futuro Nazionale e attaccare la candidatura degli avversari di centrodestra, l’esponente di Forza Italia appare seduta a tavola al fianco del tesoriere azzurro Fabio Roscioli e del patron della Reggina Claudio Lotito, ma con l’abbigliamento palesemente alterato: la maglietta bianca presente nello scatto originale è stata fatta sparire, lasciando la sottosegretaria con una profonda scollatura sotto la giacca.

Il confronto con la foto originale

A mettere in luce i ritocchi è il confronto diretto tra lo scatto di partenza e quello diffuso dal profilo di Vannacci. Nella foto reale, la sottosegretaria Siracusano indossa una giacca a motivi floreali con sotto un semplice top bianco accollato. Nella versione rielaborata e condivisa dal fondatore di Futuro Nazionale, la politica forzista viene invece ritratta davanti a una torta con la scritta «Calabria», ma priva del capo d’abbigliamento sottostante, così da far risaltare una scollatura vertiginosa. Sopra la composizione grafica compare lo slogan d’attacco in vista del voto: «Il seggio di Reggio non è una succursale di Arcore, né il bidone dell’umido della politica nazionale».

Il contesto politico e il test per Futuro Nazionale

La pubblicazione del post si inserisce nel clima teso della vigilia elettorale per le suppletive del 27 e 28 settembre, indette per assegnare il seggio parlamentare lasciato libero da Francesco Cannizzaro, eletto sindaco. Per Vannacci si tratta della prima prova delle urne per misurare il peso politico della sua nuova creatura dopo l’addio alla Lega. Nel testo di accompagnamento alla foto, l’ex ufficiale ha chiamato a raccolta l’elettorato invitando i cittadini ad andare a votare e definendo la consultazione come «l’ultimo treno per la dignità di questa terra». L’appello politico è stato tuttavia oscurato dalle critiche per la scelta di ricorrere a un’immagine sessualmente ritoccata per denigrare una donna delle istituzioni.

Polemiche e precedenti uscite sul tema di genere

L’iniziativa social ha suscitato immediate reazioni di sdegno, con diversi commentatori ed esponenti politici che hanno bollato l’operazione come un gesto «di pessimo gusto e privo di rispetto». La vicenda riporta d’attualità anche le precedenti uscite pubbliche dell’ex generale sul tema del corpo femminile. Pochi giorni fa Vannacci era finito al centro del dibattito politico quando, intervenendo sulle polemiche scatenate dalle dichiarazioni di Antonio Tajani sull’abbigliamento femminile, aveva commentato: «Tra gonna lunga e gonna corta, io preferisco la donna senza gonna».