Sondaggi primarie, Elly Schlein avanti su Conte

La rilevazione di YouTrend: la leader Dem vince con qualsiasi affluenza

In caso di primarie del Campo Largo gli elettori preferiscono Elly Schlein come capo-coalizione rispetto a Giuseppe Conte. È il risultato del sondaggio YouTrend per SkyTg24. Secondo la rilevazione effettuata tra il 18 e il 22 settembre, il 41% preferirebbe che fosse candidato premier il leader del partito più votato, a distanza di ben 15 punti da chi — il 26% — vorrebbe invece votarlo ai gazebo.

I risultati

La segretaria del Pd è in testa con qualunque affluenza. Se bassa, prenderebbe il 38,6% dei voti contro il 27,3% del capo 5S e il 20,07 di Silvia Salis; se più alta, il vantaggio resterebbe ma si ridurrebbe parecchio. Il 2 ottobre il Pd ha fissato la direzione per il percorso fino alle politiche. L’assemblea nazionale verrà convocata entro i primi di novembre, per modificare lo Statuto. Due gli interventi in cantiere. La proroga del suo mandato oltre i quattro anni previsti, motivata con la coincidenza elettorale, e il divieto di esprimere altre candidature di partito alle primarie. Intanto Conte a domanda sul programma risponde: «Noi siamo pronti. Aspettiamo loro, non possiamo riunirci da soli».