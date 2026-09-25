Ultime notizie Festival di OpenGoverno MeloniMedio OrienteScuolaUcraina
POLITICACentrosinistraElly SchleinGiuseppe ConteM5SPDPrimarieSinistra ItalianaSondaggiVerdi

Sondaggi primarie, Elly Schlein avanti su Conte

25 Settembre 2026 - 07:30 Ettore Ambrosi
schlein conte
schlein conte
La rilevazione di YouTrend: la leader Dem vince con qualsiasi affluenza
Google Preferred Site

In caso di primarie del Campo Largo gli elettori preferiscono Elly Schlein come capo-coalizione rispetto a Giuseppe Conte. È il risultato del sondaggio YouTrend per SkyTg24. Secondo la rilevazione effettuata tra il 18 e il 22 settembre, il 41% preferirebbe che fosse candidato premier il leader del partito più votato, a distanza di ben 15 punti da chi — il 26% — vorrebbe invece votarlo ai gazebo.

I risultati

La segretaria del Pd è in testa con qualunque affluenza. Se bassa, prenderebbe il 38,6% dei voti contro il 27,3% del capo 5S e il 20,07 di Silvia Salis; se più alta, il vantaggio resterebbe ma si ridurrebbe parecchio. Il 2 ottobre il Pd ha fissato la direzione per il percorso fino alle politiche. L’assemblea nazionale verrà convocata entro i primi di novembre, per modificare lo Statuto. Due gli interventi in cantiere. La proroga del suo mandato oltre i quattro anni previsti, motivata con la coincidenza elettorale, e il divieto di esprimere altre candidature di partito alle primarie. Intanto Conte a domanda sul programma risponde: «Noi siamo pronti. Aspettiamo loro, non possiamo riunirci da soli».

Articoli di POLITICA più letti
1.

Meloni alla Fashion Week, la cena a Milano con Ghali e Bianca Balti: chi c’è al tavolo con la premier. E Renzi attacca: «Che figuraccia» – Il video

2.

Vespa cade prima dell’intervista con Meloni: braccio fasciato e occhio gonfio. «Rovinosa caduta, ma sono voluto andare avanti» – Il video

3.

Il Tajanometro all’ingresso della Leopolda, l’annuncio di Renzi: «Potrete misuravi le gonne per conoscere il vostro livello di serietà»

4.

Arrestato Riccardo Bossi, in carcere il figlio del fondatore della Lega: le accuse di truffa e i soldi col Reddito di cittadinanza

5.

Così Reggio Calabria è diventata la Sassonia di Vannacci: «Possiamo arrivare al 90%»

leggi anche
truffa fideuram banca intesa paolo molesini carlo messina
ATTUALITÀ

La grande truffa a Fideuram: così hanno rubato 36 milioni di euro con un WhatsApp

Di Alessandro D’Amato
arianna meloni giorgia meloni
ECONOMIA & LAVORO

Arianna Meloni e la storia del complotto dell’Istat su debito e Pil

Di Alessandro D’Amato
GARLASCO ANDREA SEMPIO ANGELA TACCIA STORIA
ATTUALITÀ

Garlasco, Angela Taccia e la storia d’amore con Andrea Sempio

Di Alba Romano