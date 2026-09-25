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Vannacci e le urla al comizio: «Cornuto sei tu!». Perché ha litigato col sindaco Cannizzaro in Calabria – Il video

25 Settembre 2026 - 17:34 Michela De Marchi Giusto
Cannizzaro contro Vannacci durante il comizio
Cannizzaro contro Vannacci durante il comizio
A Reggio Calabria per le elezioni del nuovo sindaco c'è un comizio che è diventato a suo modo virale
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Nel mezzo di campagna elettorale infuocata il sindaco di Reggo Calabria, Francesco Cannizzaro, urla una frase in dialetto. «Cornutu sì tu e cu nun t’u dice», cornuto sei tu e chi non te lo dice. L’offesa è rivolta al leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci, che ha poi ricevuto l’eco della piazza con «Curnutu».

Il comizio per il nuovo sindaco di Reggio

Cannizzaro e Vannacci si trovavano in piazza Duomo a Reggio Calabria per il comizio in vista delle elezioni suppletive di domenica 27 e lunedì 28 settembre nel collegio uninominale di Reggio e provincia. I cittadini sono chiamati a eleggere il nuovo deputato al posto di Cannizzaro, alla guida della città da maggio e dimissionario da Montecitorio. Insieme a Forza Italia e il governatore Roberto Occhiuto, l’attuale sindaco punta sull’avvocato romano Fabio Roscioli. Futuro Nazionale, invece, ha arruolato Domenico “Mimmo” Giannetta, ex capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. Un primo banco di prova per Vannacci, che durante il comizio ha subito attaccato Cannizzaro.

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La provocazione di Vannacci e l’eco della piazza

Prima l’ha accusato di promette cariche e benefici. «Vi fa vedere le carote come foste asini» ha detto rivolto al pubblico. Poi è passato all’attacco del candidato Roscioli chiamandolo «forestiero» e sostenendo ai cittadini che «vogliono convincervi che se siete stati cornuti in passato dovete essere mazziati per il futuro». Non è mancata così la risposta di Cannizzaro che sul palco ha urlato in dialetto «Curnutu sì tu e cu nun t’u dice», venendo appoggiato anche dalla piazza. Un video che è andato subito virale e che si aggiunge ad altri interventi del sindaco. Per esempio durante il comizio delle comunali, Cannizzaro aveva urlato la rinascita di Reggio coinvolgendo l’aiuto e la presenza di Dio e della Madonna della Consolazione.

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