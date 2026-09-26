Catania, chiuso l’aeroporto per la cenere dell’Etna: «Voli sospesi fino alle 16»

Nube eruttiva di 4 km dal cratere Nord-Est del vulcano: scatta l'allerta rossa Ingv. La Sac sospende le attività nello scalo e invita a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree

Voli sospesi all’aeroporto di Catania, fino alle 16 di oggi, sabato 26 settembre, per l’attività in corso sull’Etna e l’emissione di cenere lavica dal cratere Nord-Est che produce anche una nube eruttiva alta 4 chilometri. Il nucleo di coordinamento operativo (Nco), dopo la chiusura degli spazi aerei del settore C1, ha disposto la restrizione a «zero atterraggi» e «zero decolli». Sull’Etna è in vigore l’avviso, emesso dall’Ingv di Catania, per il volo, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), di colore rosso, il più alto grado di allerta su una scala di quattro.

ANSA/SKYLINEWEBCAM | Attività in corso sull’Etna, 26 settembre 2026

La nota della società che gestisce lo scalo

In una nota, la società che gestisce l’aeroporto di Catania (Sac), precisa che a «causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1» e che «sono sospese tutte le attività di volo in arrivo fino alle 16 di oggi» e invita «i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree».