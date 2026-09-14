Stop ai voli su Catania, la nube di cenere dall’Etna ferma di nuovo il traffico: il blocco fino alle 16

Diramato un Vona, l'avviso ai voli previsto in questo caso, dopo che sui cieli dello scalo catanese si è alzata una nube alta circa quattro chilometri

Non si decolla nè si atterra fino alle 16 di oggi 14 settembre su Catania, dopo che una una nuvola di cenere lavica alta circa 4 chilometri si è sollevando dai crateri sommitali dell’Etna, spinta dal vento verso sud, proprio in direzione dell’aeroporto. catanese. Il fenomeno è monitorato dall’Ingv, l’Osservatorio etneo, che questa mattina ha diramato un Vona, l’avviso ai voli previsto in questi casi, di livello rosso, il massimo della scala. Di conseguenza è stato chiuso il settore aereo C1, quello che circonda il vulcano, e sono state sospese fino alle 16 le attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania.

Cosa devono sapere i passeggeri diretti a Fontanarossa

A confermare lo stop è la Sac, la società che gestisce lo scalo di Fontanarossa, spiegando che i passeggeri sono pregati «di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree» prima di mettersi in viaggio verso l’aeroporto. La società fa sapere che nelle prossime ore sono attesi ulteriori aggiornamenti sulla situazione. L’allerta rossa era scattata già in mattinata, quando la nube ha iniziato a muoversi verso lo scalo etneo.