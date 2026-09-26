Berlusconi, ultimo ritrovo di familiari e amici a Villa Certosa (ormai venduta): da Fascina a Galliani, ecco chi festeggerà i 90 anni del Cav

Prima della vendita definitiva allo sceicco Al Thani, familiari e amici intimi dell'ex premier si troveranno un'ultima volta nella lussuosa residenza di Porto Rotondo

Riunione di famiglia per il compleanno di Silvio Berlusconi. Il prossimo 29 settembre, il fondatore di Forza Italia avrebbe compiuto 90 anni. Per l’occasione, la sua famiglia e gli amici più intimi hanno deciso di ricordarlo in uno dei luoghi a lui più cari: Villa Certosa, in Sardegna. L’idea è stata di Luigi, il figlio più piccolo dell’ex premier, che volerà sull’isola insieme agli altri figli, con rispettive mogli e mariti, la compagna Marta Fascina e gli amici più stretti del Cavaliere: Gianni Letta, Fedele Confalonieri, Adriano Galliani e, se la salute glielo consentirà, anche Marcello Dell’Utri. I due jet privati in partenza da Milano attererranno all’aeroporto Olbia Costa Smeralda, da dove raggiungeranno Porto Rotondo e la lussuosa villa che si affaccia sul Golfo di Marinella.

L’ultimo pranzo prima che la villa sia venduta

A Villa Certosa, una delle residenze più rinomate dell’ex premier, Berlusconi ha accolto personaggi del calibro di George W. Bush, Tony Blair e Vladimir Putin. In occasione di quello che sarebbe stato il suo 90esimo compleanno, la famiglia ha organizzato una Messa in suo ricordo e, a seguire, un ultimo pranzo tutti insieme nella dimora sarda prima che la cessione allo sceicco Al Thani diventi definitiva.

ANSA/Antonello Zappadu | La villa di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo, in Sardegna

Le altre celebrazioni per i 90 anni di Berlusconi

Nello stesso giorno, Silvio Berlusconi sarà ricordato a Bruxelles dal segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, in un evento al Parlamento europeo, e da Letizia Moratti, che poco dopo presenterà il suo nuovo libro con il vicepresidente della Commissione Ue, Raffaele Fitto, e l’ex premier Enrico Letta. A Napoli, invece, i forzisti Martusciello e Gasparri hanno deciso di preparare per l’occasione una torta tricolore con la foto dell’ex premier che pulisce la sedia di Marco Travaglio durante una puntata della trasmissione dell’epoca di Santoro.

Foto copertina: ANSA/Davide Caglio | L’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ritratto con una bandana in testa durante una vacanza sarda