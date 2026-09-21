Festival di Open, Calabresi svela il suo programma per Milano: «Casa, asili nido, spazi gratuiti» – Il video

Per la prima volta il giornalista svela i punti cardine del suo programma elettorale da candidato sindaco di Milano

«A Milano i ragazzi tra i 25 e i 40 anni sono in una crisi profondissima: dopo l’università si chiedono: ‘Come posso restare in questa città, viverci, costruire un futuro, fare un figlio? I costi sono troppo alti, gli affitti sono inavvicinabili. Come può una città come Milano permettersi di perdere una generazione?». Parte da qui il “programma” di Mario Calabresi per Milano, la città per la quale ha deciso di impegnarsi. Anche se alle elezioni amministrative mancano ancora diversi mesi, il giornalista ha già in mente quali sono i punti centrali della sua politica. Una politica che parta dalla casa, dagli asili nido, dai bisogni delle persone.

«Non è impossibile, si può costruire un modello che renda le case accessibili, che permetta ai giovani di fare figli a Milano garantendo loro i posti negli asili nido, che offra un sistema in cui esistano spazi gratuiti per la socialittà», ha detto al Festival di Open.

La Milano immaginata da Calabresi è una città che metta al centro i suoi cittadini: «cura» è la parola che usa dal palco del Festival per raccontare, per la prima volta, quello che vorrebbe fare da sindaco. Aspettando l’ufficilizzazione della sua candidatura.