Festival di Open 2026, primo incontro pubblico tra Elly Schlein e Mario Calabresi. La segretaria del Pd: «Prima il programma»

L'ex direttore di Repubblica, tra i possibili candidati del centrosinistra a sindaco di Milano, ha incontrato a Parma la leader del Partito democratico

Al Festival di Open a Parma va in scena il primo incontro pubblico tra Mario Calabresi, indicato tra i possibili candidati del centrosinistra a sindaco di Milano – anche se la sua candidatura non è ancora ufficiale – e la segretaria del Partito democratico Elly Schlein. La partita per Palazzo Marino resta però tutt’altro che definita. Ma, intanto, è arrivata la prima stretta di mano tra i due.

Schlein, intanto, continua a prendere tempo sulla possibile candidatura del giornalista, ex direttore de la Repubblica. «Prima il programma, a Milano come a livello nazionale», ha spiegato sul palco del Festival, sottolineando la necessità di partire dall’idea di città e dalle cose da realizzare: «Prima l’idea di far capire cosa vogliamo fare nella città», ha precisato.