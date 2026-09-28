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Calabria, la vendetta social di Siracusano su Vannacci: «Matilde, come sei vestita?» – Il video

28 Settembre 2026 - 20:02 Antonia Verderosa
La sottosegretaria di Forza Italia risponde per le rime al generale dopo la vittoria di Fabio Roscioli alle suppletive in Calabria
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«Matilde, come sei vestita?». La domanda arriva fuori campo, lei apre la giacca e mostra la maglia. «Ok, puoi andare!». Matilde Siracusano ride e poi esulta per la vittoria di Fabio Roscioli alle elezioni suppletive per la Camera nel collegio di Reggio Calabria, indette per assegnare il seggio lasciato libero da Francesco Cannizzaro dopo la sua elezione a sindaco della città. È la risposta social della sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento alla polemica scoppiata negli ultimi giorni con Roberto Vannacci.

Il leader di Futuro Nazionale aveva pubblicato una foto modificata con l’AI di Siracusano, nella quale era scomparsa la maglietta bianca indossata sotto la giacca e compariva una profonda scollatura. Siracusano aveva annunciato di valutare una denuncia. Vannacci aveva poi rilanciato: «Grazie Matilde. Domani, balzo in avanti per Futuro Nazionale nei sondaggi», sostenendo che la polemica avesse fatto pubblicità al suo partito.

Dopo lo scrutinio, la sottosegretaria ha affidato al reel la sua replica. Roscioli, candidato del centrodestra, ha vinto il collegio con il 51,02% dei voti. Domenico Giannetta, candidato di Futuro Nazionale, si è fermato al 10,94%.

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